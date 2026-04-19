Knapphet på norsk storfekjøtt: Import redder kjøttdeigen

Slakteriet Fatland, som leverer til Kiwi og Coop, melder om et tøft år med mangel på norsk storfekjøtt. Import fra Tyskland har vært avgjørende for å sikre tilgang på kjøttdeig og andre produkter, og dagligvarekjedene bekrefter at de må importere for å unngå tomme hyller. Situasjonen er imidlertid i ferd med å bedre seg, med forventet økt tilgang på norsk storfekjøtt utover våren.

Slakteriet Fatland , en sentral leverandør til dagligvarekjedene Kiwi og Coop , melder om betydelig knapphet på norsk storfekjøtt det siste året. "Hadde vi ikke hatt import, hadde det ikke blitt kjøttdeig på alle. Det hadde vært mange som ikke kunne fått kjøttkaker," uttaler Svein Fatland , daglig leder i Fatland Ølen.

Fatland, som produserer et bredt spekter av kjøttprodukter som kjøttdeig, biff, koteletter, pølser og kjøttpålegg til Norgesgruppens butikker (Kiwi, Meny, Spar, Joker) og Coops kjeder (Xtra, Coop), har vært tvunget til å basere seg nesten utelukkende på importert storfekjøtt, primært fra Tyskland, for å møte etterspørselen. Dette skyldes en vedvarende mangel på norsk råvare over en lengre periode. Situasjonen illustreres av ferske tall fra Norsk egg- og kjøttråvare, som viser en markant økning i storfeimporten. I februar i år ble det importert 2575 tonn storfe, en betydelig økning sammenlignet med 689 tonn i februar 2024 og 742 tonn i februar 2025. Ifølge Nortura, som fungerer som markedsregulator for det norske kjøttmarkedet, er den lave tilgangen på norsk storfeslakt spesielt merkbar i perioden frem mot påske. Denne sesongvariasjonen er imidlertid en naturlig følge av landbrukets syklus. Storfeslaktingen topper seg tradisjonelt om høsten etter endt beitesesong, noe som er optimalt for dyrevelferd og ressursutnyttelse. Konsekvensen er en forventet økt avhengighet av import tidlig på året. Harald Kristiansen, kommunikasjonsdirektør i Coop, bekrefter at den reduserte tilgangen på norsk storfekjøtt direkte påvirker tilgjengeligheten av norsk kjøttdeig og karbonadedeig. Coop understreker at de prioriterer norske råvarer og at Coop-merkede produkter alltid skal inneholde norsk kjøtt. For å unngå tomme hyller, tilbyr de derfor importerte varianter av storfedeiger. Variasjoner i utvalget fra dag til dag og butikk til butikk må påregnes, men Coop forsikrer at det totalt sett sikres god tilgjengelighet. Overordnet svar på hvor raskt situasjonen vil bedre seg ligger hos markedsregulator, som har den mest komplette oversikten over fremtidig råvaretilgang. Selv om det har vært utfordringer, peker Nortura på at situasjonen er i ferd med å snu. Godt salg av norsk storfeslakt i fjor høst og tidlig i år, kombinert med stabile leveranser fra norske bønder, har ført til at prognosene nå tilsier en periode med bedre dekning av norsk storfekjøtt. Forbrukernes tilgang til enkelte produkter vil også avhenge av hvor slakteribedriftene velger å selge kjøttet sitt, ettersom det ikke er noe Nortura styrer direkte, men snarere dagligvarekjedenes bestillinger og leveranser. Fatland estimerer at rundt 80–90 prosent av storfekjøttet de benytter kommer fra norske kuer, og han er optimistisk med tanke på fremtiden. Importen fra Tyskland supplerer nå tilgangen, og han har gode nyheter for forbrukere som foretrekker norsk kjøtt: "Det blir mer norsk kjøtt utover våren med kjøttdeig og biff." Denne bedringen vil gradvis kunne redusere behovet for import og styrke tilbudet av norske storfekjøttprodukter i markedet





Storfekjøtt Import Fatland Kiwi Coop Kjøttdeig Nortura Dagligvare

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk filminstitutt tildeler produksjonstilskudd til fire nye spillefilmerNorsk filminstitutt har fordelt produksjonstilskudd til fire norske spillefilmer. Midlene går til «Hvis ingen går i fella 2», «Kielland», «Tonje Glimmerdal» og «Pepperkakebyen», som til sammen skal bidra til et variert og nasjonalt forankret kinotilbud.

Read more »

NHO-sjefen om norsk drivstoffberedskap: – Veldig alvorligNorge kan stoppe opp i en krise på grunn av manglende drivstoffberedskap, advarer NHO. – Vi har full kontroll, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Read more »

Ny pangetappe av norsk sykkeljuvelNy pangetappe av norsk sykkeljuvel

Read more »

Norsk feelgood-satsing: Lett underholdning, det er detStian Hjelvin Andersen (39) har slått seg opp som feelgood-forfatter med serien om familien Lövborg – og er nå plukket opp av Aschehoug som vil satse på norsk feelgood.

Read more »

Regjeringas lakmustest for norsk matberedskapÅrets jordbruksforhandlinger starter med et alvorlig og krevende bakteppe. Ferske, omforente tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at kostnadene i næringen har skutt i været og er betydelig høyere enn tidligere beregnet.

Read more »

NHO-sjefen om norsk drivstoffberedskap: – Veldig alvorligNorge kan stoppe opp i en krise på grunn av manglende drivstoffberedskap, advarer NHO. – Vi har full kontroll, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Read more »