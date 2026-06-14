Knicks tar NBA-finalen 4–1 mot San Antonio Spurs

New York Knicks slo San Antonio Spurs 94–90 i kamp 5 og tok NBA-finalen 4–1 mot Spurs. Jalen Brunson var MVP for Knicks, og de dominerte sluttspillet med en poengforskjell på pluss 283.

Lørdag kveld ble drømmen virkelighet. Knicks slo San Antonio Spurs 94–90 i kamp 5 og tok serien 4–1 i NBA -finalen. Spurs ledet med ti poeng midtveis i fjerde periode og så ut til å tvinge fram en kamp 6.

Men så stoppet San Antonios angrepsspill opp. New York tok gradvis kontroll, igjen ved hjelp av finalens MVP Jalen Brunson og et forsvar som har dominert hele sluttspillet. Jeg kunne ikke tro det, sa Brown. Det føltes uvirkelig.

Jeg er helt utslitt. Dette har vært en lang reise, og du trenger gode spillere og en god stab rundt deg for å oppnå noe slikt. Brown kom til New York under et stort press etter å ha blitt ansatt i sommer, da Tom Thibodeau forlot klubben. Ansettelsesprosessen ble mye diskutert – Knicks ble koblet til flere andre kandidater før de til slutt valgte den erfarne treneren.

I stedet for å bry seg om støyen utenfra, fokuserte Brown på å bygge en lagidentitet. Det ga til slutt franchisens etterlengtede mesterskap. New Yorks tittel ble bygget på en av de mest imponerende sluttspillprestasjonene NBA noensinne har sett. Knicks gikk gjennom sluttspillet med en poengforskjell på pluss 283 – ny ligarekord, forbi flere legendariske mesterlag.

Josh Hart, en av lagets ledere, snakket om hva tittelen betydde for ham etter en karriere preget av flere handler. Det eneste jeg noensinne har ønsket, er å vinne, sa Hart. Jeg har blitt tvilt på mange ganger og flyttet rundt mye, men New York omfavnet meg for den jeg er. Jeg gjør feil som alle andre, men jeg prøver alltid å gi alt jeg har for å hjelpe laget å vinne.

San Antonios nederlag ble ekstra frustrerende fordi de ledet i alle fem kampene. Spurs tok tocifrede ledelser i samtlige kamper, men klarte bare å avslutte én av dem. Kamp 5 fulgte samme mønster. Wembanyama hadde stor innvirkning defensivt tidlig, med fem blokkeringer i første omgang, og holdt New York til laveste poengsum i første omgang denne sesongen.

Men kampen snudde mot slutten, da finalens MVP Jalen Brunson tok over. Knicks-guarden scoret 15 poeng i siste periode og endte med 45 for kvelden – da New York avsluttet kampen med en 21–7-spurt. Marginen for feil er veldig liten, la Wembanyama til. Vi hadde perioder der vi kontrollerte kampene fullstendig.

Men når vi gjorde feil, straffet de oss umiddelbart. Høydepunktene var ikke problemet. Det var nedturene





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