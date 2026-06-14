Knicks vinner finaleserien mot Spurs med 4-1

New York Knicks vant finaleserien mot San Antonio Spurs med 4-1. Brunson sto for 45 av Knicks-lagets poeng i den avgjørende kampen.

Knicks seiret med 94-90 i bortekampen i Texas og vant med det finaleserien 4-1. Brunson sto for 45 av New York-lagets poeng i den avgjørende kampen.

Dette er en av de største prestasjonene i en finalekamp i NBA. Det er oppe med Michael Jordan, Larry Bird og LeBron James, sa Max-kommentator Frederik Gnatt om Brunson. Han hadde også tre assist og tre returer. Spurs har i alle kampene i sluttspillet ført an, men nok en gang mistet de overtaket og måtte se Knicks juble for seier.

Titteltriumfen er svært populær i New York. Byen har nærmest stått på hodet underveis i finaleserien, og fotball-VM har blitt satt i annen rekke. Flere kjente skuespillere var til stede i San Antonio for å heie fram Knicks. Blant dem var Timothee Chalamet.

Han har flere ganger vært å se på Knicks' kamper i sluttspillet. MVP-duell Brunson hadde scoret elleville 43 av Knicks' 86 poeng med tre minutter igjen av kampen natt til søndag. Spurs-stjernen Victor Wembanyama ledet an for sitt lag, men 22-åringen måtte tåle tap. Knicks-spiller Ogugua «OG» Anunoby har storspilt i sluttspillet og har de siste dagene seilet opp som favoritten til å bli kåret til den mest verdifulle spilleren (MVP) i finaleserien.

Nå har Brunson for alvor tatt seg inn i den konkurransen. Knicks leverte en historisk opphenting i fjerde kamp tidligere i uken. Laget lå på et tidspunkt under med 29 poeng, men kom tilbake og vant etter en vill avslutning på kampen. Natt til søndag ble det igjen nervepirrende.

Etterlengtet triumf Knicks har ikke blitt NBA-mester siden 1973. Tre år tidligere tok klubben sin første tittel. Siden det har Knicks gått på seks finaletap, sist i 1999, da det ble nederlag for nettopp Spurs. Spurs har vunnet NBA-sluttspillet ytterligere fire ganger siden den gang (2003, 2005, 2007 og 2014).

Alle titlene kom under trenerlegenden Gregg Popovich (77). Han ga seg som trener i fjor og gikk deretter inn som direktør i klubben





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