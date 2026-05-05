Økning i flåttbårne sykdommer: 96 TBE-tilfeller registrert i 2025

Folkehelseinstituttets årsrapport viser en økning i både TBE og Lyme borreliose i Norge i 2025. 96 personer ble smittet med TBE, mens 715 ble smittet med Lyme borreliose. Rekordmange ble vaksinert mot TBE i fjor.

Årsrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser en økning i antall tilfeller av flått bårne sykdommer i Norge i 2025. Rapporten, som omhandler smitte fra mat, vann og dyr, registrerte 96 tilfeller av TBE (tick-borne encephalitis, skog flått encefalitt) i fjor.

Dette er en økning fra 76 tilfeller i 2024, men lavere enn rekordåret 2023, da det ble registrert 113 tilfeller. Økningen i TBE-tilfeller følger en lignende trend som observeres i våre naboland, Sverige og Finland. Samtidig viser rapporten en ytterligere økning i forekomsten av Lyme borreliose, en annen flåttbåren sykdom. I 2025 ble 715 personer meldt smittet med Lyme borreliose, sammenlignet med 641 i 2024 og 571 i 2023.

Denne utviklingen understreker viktigheten av forebyggende tiltak og økt bevissthet rundt flåttbårne sykdommer. TBE er en virussykdom som angriper sentralnervesystemet, og det finnes ingen spesifikk behandling for sykdommen. Alvorlighetsgraden av infeksjonen varierer betydelig. Etter en innledende fase med feber, hodepine og muskelsmerter, utvikler omtrent 30 prosent av de smittede symptomer på hjernebetennelse.

Den økende medieomtalen av TBE og mangelen på effektiv behandling har ført til en rekordhøy vaksinasjonsdekning de siste årene. I 2025 ble 107.723 personer vaksinert mot TBE, en økning fra 103.558 i 2024 og 78.127 i 2023. Denne økte vaksinasjonsgraden er et positivt tegn, men det er fortsatt rom for forbedring, spesielt blant risikogrupper.

Forskere peker på flere faktorer som kan bidra til den økende forekomsten av flåttbårne sykdommer, inkludert klimaendringer, økte bestander av vertspopulasjoner (som mus og fugler) og endringer i folks adferd, som for eksempel mer tid utendørs, spesielt under pandemien. Analysen av de 96 TBE-tilfellene som ble meldt inn i 2025 viser at flertallet av de smittede er menn (60 prosent), og at de fleste tilfellene forekommer i aldersgruppen 50-79 år. 88 av de 96 tilfellene resulterte i sykehusinnleggelse, noe som understreker alvorlighetsgraden av sykdommen.

De fleste tilfellene ble rapportert i perioden juni til oktober, som er høysesongen for flåttaktivitet. Geografisk sett er det registrert flest TBE-tilfeller i Telemark (24), Vestfold (15), Agder (14), Østfold (9) og Akershus (6). Disse fylkene har historisk sett hatt høy forekomst av TBE. Også for Lyme borreliose er de fleste smittetilfellene registrert i Norge, spesielt i Vestland (150 tilfeller), Agder (74 tilfeller) og Møre og Romsdal (63 tilfeller).

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor å ta forholdsregler mot flåttstikk, spesielt ved opphold i områder med høy flåttforekomst, og å være oppmerksom på symptomer på flåttbårne sykdommer





