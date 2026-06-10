Knivstikkingen i Belfast: Gjerningsmann siktet for drapsforsøk, drapstrusler mot helsepersonell og besittelse av kniv på offentlig sted

En 30-årig mann er siktet for drapsforsøk, drapstrusler mot helsepersonell og besittelse av en kniv på offentlig sted etter at en mann i 40-årene ble knivstukket i hodet og nakken i Belfast mandag kveld. Hundrevis av demonstranter samlet seg i Belfast og andre deler av Nord-Irland, og flere steder i Skottland, og satte fyr på busser og biler, samt i rekkehusboliger.

Knivstikkingen skjedde i Nord-Irland s hovedstad Belfast mandag kveld. Offeret, en mann i 40-årene, mistet venstre øye og har dype stikkskader i hode, ansikt og rygg.

Tilstanden hans var tirsdag fortsatt alvorlig. Knivstikkingen ble fanget på video og viser gjerningsmannen sitte bredbeint over offeret som ligger på gaten, og stikke ham gjentatte ganger i hodet og nakken med kniv. Våpenet antas å være en kjøkkenkniv, og øyenvitner som grep inn, får æren for å ha reddet offerets liv. Betydelig mindre ære levnes dem som sto bak store opptøyer i Belfast og andre deler av Nord-Irland tirsdag kveld, samt flere steder i Skottland.

Hundrevis av maskerte demonstranter samlet seg flere steder i Belfast, satte fyr på busser og biler, samt i rekkehusboliger. Beboerne, mange av dem innvandre selv, måtte evakueres. Offerets familie uttalte seg om saken for første gang onsdag. De er i sjokk og takker alle som hjalp ham under og etter angrepet.

Statsminister Keir Starmer sa i Underhuset at han skal handle mot «alle som fremmer splittelse». På X la Starmer til at «folk ble utpekt som skyteskiver i går kveld på grunn av sin bakgrunn, og jeg kommer ikke til å tolerere det. » Gavin Robinson, som leder det nordirske partiet DUP, kalte opptøyene uakseptable. Nord-Irlands justisminister Naomi Long sier opptøyene ble oppildnet av agitatorer i sosiale medier som «fram til i går ikke ville klart å finne Belfast på kartet.

» Kollektivselskapet Translink har innstilt alle avganger i kveld, og mange skoler i Nord-Irland hadde stengt tidlig i dag





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