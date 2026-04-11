«Kode Rød»-deltaker: Fikk ikke lov til å trekke seg fra programmet

Realityveteranen Agnete Husebye kritiserer NRK-programmet «Kode Rød» og forteller om press fra produksjonen for å bli værende, selv når hun ønsket å trekke seg.

MISFORNØYD: En av deltakerne i realityprogrammet « Kode Rød » på NRK avslører at hun ønsket å trekke seg fra programmet, men fikk ikke lov av produksjonen. Realityveteranen Agnete Husebye (30) forteller til Dagbladet om sine opplevelser under innspillingen, og beskriver opplegget som «det minst proffe» hun har vært med på. Programmet, som går ut på at deltakerne skal overleve på et fyr med minimale ressurser og stemme hverandre hjem, har allerede fått kritikk fra flere hold.

Husebye, som er en erfaren realitydeltaker, innrømmer at oppholdet på Ryvingen fyr i Lindesnes ble noe helt annet enn det hun hadde forventet. Før innspillingen hadde hun fått beskjed om at programmet skulle hete «Blokka», og forventet nok et setting i et urbant miljø. Overraskelsen var derfor stor da hun ankom fyret i en gummibåt sammen med tre andre kjendisdeltakere. De ankom fire dager etter den første gjengen. Stemningen var kjølig og frontene virket raskt å være satt. Hun opplevde det som vanskelig å komme inn i den allerede etablerte gruppen. Husebye forteller at hun følte seg ekskludert og at det ble nesten bare en fordel for de som allerede var der, da de kunne sende de nye deltakerne rett hjem. Hun beskriver opplevelsen som å bli «kastet til løvene». Hun forteller at det var særlig én situasjon i sesongens tiende episode som gjorde at hun vurderte å trekke seg. På det tidspunktet hadde hun allerede gitt uttrykk for at hun ikke hadde det bra. Hun forteller at hun sa fra om at hun ikke hadde det bra og at hun ikke syntes dette var noe gøy. Hun begynte å ane at de andre kom til å stemme henne ut. Da skal produksjonen ha tatt henne til side og forsøkt å få henne til å kjempe for å bli værende. «De sa at det visstnok ville se dumt ut på TV hvis jeg bare ga opp», sier Husebye. Hun forteller at hun ikke ønsket å spille et spill i kulissene, og at hun opplevde det som om produksjonen skjønte at de hadde gjort en feil ved å la de nye deltakerne bli stemt ut én etter én. Husebye ble værende i konkurransen, selv om hun vurderte å trekke seg. Hun følte seg presset til å bli. Hun forteller at hun ikke følte seg ivaretatt av produksjonen i etterkant, noe hun har tatt opp med dem ved flere anledninger. Hun sier at hun sa ifra til produsenten og resten av produksjonen om hvordan hun opplevde situasjonen. Prosjektleder i NRK for «Kode Rød», Kristin W. Sandven, sier til Dagbladet at de har beklaget seg til Agnete etter innspillingen. «Når det gjelder samtalen Agnete viser til underveis, ser vi i ettertid at den ikke ble håndtert optimalt fra vår side. Vi ønsket å motivere henne til å fortsette, men ser at hun opplevde dette som et press. Det har vi beklaget overfor henne, da det er viktig for oss at deltakernes egne grenser blir respektert», forteller Sandven. Etter innspillingen hadde Husebye møter med produksjonen der hun luftet sine tanker om programmet. Hennes opplevelse reflekterer en bekymring om ivaretakelsen av deltakerne i realityprogrammer, og setter søkelyset på produksjonens ansvar for å sikre en trygg og støttende opplevelse. Det er viktig å merke seg at Husebye har lang erfaring i realitysjangeren, noe som gir hennes kritikk ekstra tyngde. Dette reiser spørsmål om etiske retningslinjer og hvordan produksjonsselskaper håndterer deltakernes mentale helse og velferd under innspilling. Beklagelsen fra NRK indikerer en erkjennelse av at håndteringen av Husebyes situasjon kunne ha vært bedre, og understreker viktigheten av å lytte til og respektere deltakernes grenser. Videre setter saken fokus på behovet for åpenhet og ærlighet i realityproduksjoner, slik at deltakerne føler seg trygge og i stand til å uttrykke sine meninger og bekymringer uten frykt for negative konsekvenser





