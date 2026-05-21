Økokrim etterforsker korrupsjonssakene med Thorbjørn Jagland, Terje Rød-Larsen og Mona Juul. Det er et omfattende arbeid med en rekke kilder og samarbeid med andre lands myndigheter. Økokrim kan også etterforske Rød-Larsen på grunn av hans stilling som president i tenketanken International Peace Institute (IPI).

Økokrim-sjef Pål Lønseth sier at etterforskningen av korrupsjonsforbrytelser knyttet til Thorbjørn Jagland , Terje Rød-Larsen og Mona Juul er omfattende og tar tid. Han understreker at det er et omfattende arbeid med en rekke kilder og samarbeid med andre lands myndigheter.

Lønseth bekrefter at det ikke er mulig å gi en konkret tidsramme for når sakene vil bli avklart. Han opplyser at Økokrim sannsynligvis ikke vil være ferdige med etterforskningen i inneværende år, men at begge sakene har høy prioritet. Økokrim sikter ekteparet for å ha mottatt tjenester og goder fra Jeffrey Epstein i perioden 2011-2018. Mona Juul er siktet for grov korrupsjon, mens Terje Rød-Larsen er siktet for medvirkning.

Økokrim kan også etterforske Rød-Larsen på grunn av hans stilling som president i tenketanken International Peace Institute (IPI). Thorbjørn Jagland er siktet for å ha tatt imot bestikkelser mellom 2011 og 2018. Siktelsen sier bestikkelsene ble gitt i forbindelse med hans stilling som generalsekretær i Europarådet eller i sammenheng med hans stilling som medlem av Nobelkomiteen. Forsvarere for Rød-Larsen og Juul, John Christian Elden og Thomas Skjelbred, mener at saken er opplyst nok til at den bør kunne henlegges.

De mener at saken er en belastning for de involverte og at det ikke er grunnlag for å trekke saken ytterligere ut i tid





