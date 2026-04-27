Økokrim inngår JIT-avtale med Frankrike i Epstein-saken

Økokrim har inngått et felles etterforskningsteam ( JIT ) med Frankrike i saken mot Mona Juul og Terje Rød-Larsen . Dette bekrefter førstestatsadvokat Marianne Bender, som leder etterforskningen.

Avtalen, som er en standardordning med EU-land, vil forenkle etterforskningen i Frankrike og muliggjøre raskere utveksling av informasjon og bevis. Siktelsen mot ekteparet gjelder mottak av tjenester og goder av betydelig verdi fra Jeffrey Epstein i perioden 2011-2018. Mona Juul er siktet for grov korrupsjon, mens Terje Rød-Larsen er siktet for medvirkning. Etterforskningen omfatter blant annet hjelp til kjøp av leilighet under markedspris, reise til Epsteins øy, betaling for hjemmehjelp og et praktikantopphold for parets sønn.

Begge nekter straffskyld. Frankrike etterforsker en lignende sak, og JIT-avtalen vil effektivisere samarbeidet ved å eliminere behovet for gjentatte rettsanmodninger. Statsadvokat Rudolf Christoffersen ved Eurojust i Haag, som har vært med på å utarbeide avtalen, forklarer at JIT benyttes når land etterforsker de samme kriminelle miljøene eller aktørene. Eurojust koordinerer grenseoverskridende etterforskning av alvorlig kriminalitet, og har over 400 pågående JIT-samarbeid, inkludert saker om narkotikasmugling, økonomisk kriminalitet, menneskehandel og cyberkriminalitet.

Utveksling av bevis vil nå kunne skje i sanntid, noe som vil fremskynde etterforskningen. Norge deltar for tiden i tolv JIT-samarbeid, noe som er en ny rekord. Christoffersen forventer at denne utviklingen vil fortsette. Et nylig eksempel er en cyberkrim-sak hvor finske etterforskere vitnet i Oslo tingrett.

JIT-avtalen med Frankrike representerer et viktig skritt i etterforskningen av saken mot Mona Juul og Terje Rød-Larsen, og understreker viktigheten av internasjonalt samarbeid i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet og korrupsjon.





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

