To tog har kollidert i nærheten av Bedford, og det er meldt om alvorlige skader blant både togansatte og passasjerer.

Britisk transportpoliti har bekreftet at det har skjedd en kollisjon mellom to tog i nærheten av Bedford . Det er meldt om alvorlige skader blant både togansatte og passasjerer, ifølge fagforeningen RMT.

Luftambulanse og flere spesialressurser er sendt til stedet. Samtidig ber politiet i Bedfordshire venner og pårørende om ikke å reise til ulykkesstedet, men avvente informasjon fra nødetatene. Ifølge Sky News skal toget som ble påkjørt ha stått stille etter å ha meldt om tekniske problemer. Det ble deretter truffet bakfra av et annet tog som kjørte i samme retning.

Også brannvesenet i Bedfordshire er på stedet. Innbyggerne er bedt om å holde seg unna området mens nødetatene arbeider. Den britiske helseministeren James Murray opplyser at flere personer er skadet i togkollisjonen. Han har bekreftet at flere personer er hardt skadet og at nødetatene arbeider for å hjelpe de berørte.

Et øyenvitne som var om bord på toget, opplyser at toget hadde forlatt Bedford da kollisjonen skjedde klokken 17.12 lokal tid. Han har også bekreftet at det ikke var noen bremsing eller horn før kollisjonen skjedde. Han selv fikk skader i beina og ryggen, og han opplyser at andre passasjerer skal være hardere rammet enn han selv





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Togkollisjon Bedford Alvorlige Skader Nødetater

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