Kommunale tariffoppgjør avsluttet: 10.000 ansatte unngår strike

Enighet i kommunalt tariffoppgjør for kvelden til fredag, noe som unngår en strike med rundt 10.000 ansatte. Partene har oppnådd reallønnsvekst og sikret arbeidstidsavtaler, spesielt for lærere og innen helse. Oppgjøret omfatter 14 av 15 fylker og 356 av 357 kommuner, mens Oslo og staten forhandles separat.

Det var fare for at rundt 10.000 ansatte i Kommune -Norge kunne gå ut i streik allerede fredag morgen. Partene informerte om enigheten klokka 1.15. - Det er gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier KS' arbiedslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

- Vi har fått gjennomslag for viktige krav og fått stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier Trond Ellefsen, leder i YS Kommune og forbundsleder i Delta. Enigheten innebærer reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder Tonje Leborg i Akademikerne kommune. - Vi har reddet arbeidstidsavtalen i skolen, og vi har stått imot presset på endringer i arbeidstidsorganiseringen i helse. Samtidig får våre medlemmer reallønnsøkning, sier Unios forhandlingsleder, Geir Røsvoll.

- Hele laget av ansatte får bedre råd. Samtidig har vi stoppet arbeidsgivers krav om å ensidig fastsette turnus og arbeidstid, sier Helene Harsvik Skeibrok, leder av LO Kommune og Fagforbundet. Ifølge KS innebærer oppgjøret reallønnsvekst for alle og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter. Rammen for oppgjøret er på 4,4 prosent, som i frontfaget.

Kommuneoppgjøret er mellom KS som arbeidsgiver og LO, YS, Unio og Akademikerne som arbeidstakere, og det gjelder 14 av landets 15 fylker og 356 av landets 357 kommuner. Oslo kommune er et eget tariffområde og behandles derfor i et eget oppgjør. Der forhandles det fortsatt natt til fredag. Det samme gjelder statsoppgjøret





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tariffoppgjør Streik Kommune Reallønnsvekst Arbeidstid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stortingets partier uten enighet om ny forsvars‑langtidsplanDe ni partiene på Stortinget klarte ikke å bli enige om en oppdatert langtidsplan for forsvarssektoren på fredagens forhandlingsmøte. Forhandlingsleder Peter Frølich (H) varslet om mulige konsekvenser dersom partiene fortsatt er langt fra hverandre, og et nytt møte er planlagt til tirsdag. Regjeringen har lagt frem sitt forslag rett før påsken, men politisk vilje til ekstra milliarder mangler fortsatt.

Read more »

Enighet i hotell- og restaurantbransjen: Streiken avsluttes etter meklingFellesforbundet og NHO Reiseliv har inngått en ny riksavtale for hotell- og restaurantbransjen etter seks uker med streik. Avtalen innebærer lønnshøyelse og bedret forsikringsordning.

Read more »

Streik avsluttet: Enighet mellom Fellesforbundet og NHO ReiselivFellesforbundet og NHO Reiseliv har kommet til enighet om ny riksavtale, som innebærer forskuttering av sykepenger. 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken.

Read more »

Streik i kommunale barnehager og skoler truer fra neste fredagLO Kommune, YS, Unio og Akademikerne forbereder streik i kommunene med over 12 000 medlemmer i barnehager, skoler og helseinstitusjoner. Meklingsfristen utløper ved midnatt, og hvis partene ikke blir enige, kan streiken ramme innbyggere i flere byer fra fredag morgen.

Read more »