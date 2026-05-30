Kommunene må være med fra begynnelsen i kjernekraftdebatten

Dersom kjernekraft en dag blir aktuelt i Norge, vil konsekvensene merkes lokalt. Det er derfor viktig at kommunene organiserer seg og deltar tidlig i debatten. Kommunenes rolle er ikke å erstatte staten, men de må være med for å sikre at konsekvensene blir tatt hensyn til lokalt.

Kjernekraft i Norge vil ha lokale konsekvenser og kommunene må derfor være med fra begynnelsen. Det er både rimelig og nødvendig at kommunene organiserer seg, søker kunnskap og deltar tidlig i debatten om kjernekraft.

Kommunenes rolle er ikke å erstatte staten, men de må være med for å sikre at konsekvensene blir tatt hensyn til lokalt. Nettopp derfor må kommunene være med fra starten, ikke kobles på til slutt. NKK samler en bred medlemsmasse - fra kommuner som ønsker mer kunnskap til kommuner som vurderer konkrete muligheter.

Det er viktig å forstå at kommunene gjør det ansvarlige lokalsamfunn skal gjøre: De søker kunnskap, vurderer muligheter og forbereder seg på veivalg som kan få stor betydning for framtidig kraftforsyning og industriutvikling. Vi trenger ikke mindre kunnskap om kjernekraft i Norge. Vi trenger mer. Det samme gjelder for lokal deltakelse i energidebatten





