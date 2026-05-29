Kommunene må være med fra starten når det gjelder kjernekraft

Det er viktig at kommunene organiserer seg, søker kunnskap og deltar tidlig i debatten om kjernekraft. Kommunene kan bidra til en sterkere nasjonal forankring av kjernekraft og en bedre lokal planlegging av konsekvensene.

Det blir ikke kjernekraft uten kommunene. Dersom kjernekraft en dag blir aktuelt i Norge, vil konsekvensene merkes lokalt – i arealbruk, infrastruktur, kompetansebehov, næringsutvikling og legitimitet.

Da er det både rimelig og nødvendig at kommunene organiserer seg, søker kunnskap og deltar tidlig i debatten. Kommunenes rolle er ikke å erstatte staten. Kjernekraft vil, dersom det blir aktuelt, kreve sterk statlig styring, tydelig regulering og langsiktig nasjonal forankring. Nettopp derfor må kommunene være med fra starten, ikke kobles på til slutt.

NKK samler en bred medlemsmasse – fra kommuner som ønsker mer kunnskap til kommuner som vurderer konkrete muligheter. Å framstille dette som uklarhet er å misforstå hva som foregår. Kommunene gjør det ansvarlige lokalsamfunn skal gjøre: De søker kunnskap, vurderer muligheter og forbereder seg på veivalg som kan få stor betydning for framtidig kraftforsyning og industriutvikling. Vi trenger ikke mindre kunnskap om kjernekraft i Norge. Vi trenger mer. Det samme gjelder for lokal deltakelse i energidebatten





