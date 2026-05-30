Kommunenes avgjørende rolle i en mulig kjernekraftutvikling

NKK understreker at kommunene er avgjørende for enhver fremtidig kjernekraft i Norge. Lokalsamfunnene må organiseres, øke kunnskapen og delta tidlig, samtidig som staten beholder det overordnede ansvaret for styring og regulering. Dette sikrer både legitimitet og god forankring i nasjonale mål.

Det blir ikke kjernekraft uten kommunene. Dersom kjernekraft en dag blir aktuelt i Norge, vil konsekvensene merkes lokalt - i arealbruk, infrastruktur, kompetansebehov, næringsutvikling og legitimitet.

Da er det både rimelig og nødvendig at kommunene organiserer seg, søker kunnskap og deltar tidlig i debatten. Kommunenes rolle er ikke å erstatte staten. Kjernekraft vil, dersom det blir aktuelt, kreve sterk statlig styring, tydelig regulering og langsiktig nasjonal forankring. Nettopp derfor må kommunene være med fra starten, ikke kobles på til slutt.

NKK samler en bred medlemsmasse - fra kommuner som ønsker mer kunnskap til kommuner som vurderer konkrete muligheter. Å framstille dette som uklarhet er å misforstå hva som foregår. Kommunene gjør det ansvarlige lokalsamfunn skal gjøre: De søker kunnskap, vurderer muligheter og forbereder seg på veivalg som kan få stor betydning for framtidig kraftforsyning og industriutvikling. Vi trenger ikke mindre kunnskap om kjernekraft i Norge. Vi trenger mer. Det samme gjelder for lokal deltakelse i energidebatten





