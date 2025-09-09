Komplett.no ble lurt for millioner: GPU-brikker stjålet via smart svindelmetode

To nordmenn siktet for grovt bedrageri etter at netthandelsselskapet Komplett.no ble lurt for GPU-brikker til en verdi av minst 2,5 millioner kroner. Svindlerne kjøpte brukte skjermkort, fjernet prosessorbrikkene og returnerte kortene som defekte for å få nye varer. PST følger saken tett.

Komplett.no ble rammet av en sofistikert svindelsak hvor gjerningsmenn systematisk kjøpte brukte skjermkort på Finn.no, fjernet GPU -brikkene og returnerte kortene som defekte. Den norske netthandelsjätten tapte GPU -brikker til en verdi av minst 2,5 millioner kroner. Svindelen, oppdaget i fjor høst, har satt søkelyset på utspekulert metode og omfanget av de tekniske svindlene. Ifølge Komplett kjøpte svindlerne skjermkort på Finn.

no, fjernet selve grafikkprosessorbrikkene og returnerte kortene for å motta nye varer. Til sammen skal minst 100 kort ha blitt manipulert på denne måten. Saken etterforskes av Sør-Vest politidistrikt. To nordmenn, en mann og en kvinne i 30-årene, er siktet for grovt bedrageri. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) følger også saken ettersom det er kjent at det er stor internasjonale interesse for denne typen maskinvare. PST sier at de ikke utelukker at fremmede stater kan være involvert, men gir ingen videre kommentarer. Komplett har skjerpet rutinene for returvarer for å unngå lignende svindel i fremtiden





digi_no / 🏆 9. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Komplett.No Svindel Bedrageri GPU Skjermkort Finn.No PST

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Komplett ble svindlet for millioner – GPU-brikker kan ha havnet i utlandetKomplett.no ble frastjålet GPU-brikker for millioner etter at svindlere systematisk kjøpte brukte skjermkort, fjernet selve prosessoren og returnerte dem som defekte.

Les mer »

Komplett ble svindlet for millioner – GPU-brikker kan ha havnet i utlandetKomplett.no ble frastjålet GPU-brikker for millioner etter at svindlere systematisk kjøpte brukte skjermkort, fjernet selve prosessoren og returnerte dem som defekte.

Les mer »

Komplett ble svindlet for millioner – GPU-brikker kan ha havnet i utlandetKomplett.no ble frastjålet GPU-brikker for millioner etter at svindlere systematisk kjøpte brukte skjermkort, fjernet selve prosessoren og returnerte dem som defekte.

Les mer »