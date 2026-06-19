Koné skadet under kampen mot Qatar

I en intense fotballkamp mellom Canada og Qatar under et stort turnering, ble Canadas mittfeltspiller Ismaël Koné alvorlig skadet. Skaden oppsto under en takling fra Qatars Assim Madibo, som først fikk gult og deretter rødt kort. Begge lag samlet seg rundt den skadde spilleren i en visning av solidaritet. Canada vant kampen 6-0, med Jonathan David som hatt en hat-trick, mens Konés skade var et alvorlig poeng underveis. Trener Jesse Marsch uttrykte bekymring for koné men var optimistisk for hans fremtid.

I en fotballkamp som var ment å være en spennende duell mellom Canada og Qatar , skjedde det en alvorlig hendelse som satte en skygge over hele kampen.

Ismaël Koné, en central spiller for det kanadiske laget, ble kraftig skadet under en takling fra Qatars Assim Madibo. Det hele skjedde i en fase der Canada allerede hadde en klar ledelse, og kampen var i ferd med åbli en en-siders affære. Madibos takling var så stygg at det først ble dømt gult kort, men etter en nærmere gjennomgang av TV-bildene, endte det med et rødt kort.

Dette utløste en heftig reaksjon fra de kanadiske spillerne, som gikk til konfrontasjon med Madibo, noe som førte til litt kaos på banen. Den mørke stemningen forvandlet seg imidlertid til en følelse av solidaritet da spillerne fra begge lag forstod alvorligheten av skaden. Flere spillere fra både Qatar og Canada samlet seg rundt den liggende Koné. Det var et sterkt bilde av idrettens verdier der konkurranse ble satt på pause for å vise omsorg for en medspiller.

Assimil Madibo, som selv var tydelig plaget av det som hadde skjedd, fikk trøst fra flere kanadiske spillere på vei inn i garderoben. Etter en lang tids medisinsk utredning på banen, ble Koné til slutt båret av. På veien av banen vinket han til de kanadiske supporterne, en sikker tegn på at hans sinnelag var godt til tross for smerten. Canada tok ledelsen tidlig, allerede etter 16 minutter, gjennom Cyle Larin som hadde scoringen foran seg.

Deretter fortsatte det kanadiske angrepet, og Jonathan David utnyttet en situasjon der en ball traff et qatarsk bein før den landede til hans fot for å sikre 2-0. Dette var bare begynnelsen på en Gilde-scoring avspilleren. Før pause ble det 3-0 da Alistair Johnston slo inn en straffe som hadde blitt gitt etter at en VAR-sjekk avdekket en forseelse i straffesaken.

Tiden etter pausen var like dominert av Canada, og Jonathan David fortsatte sin formidabelte dag ved å score enda to mål, inkludert en hat-trick. Hans tredje mål kom på overtid, som gjorde ham til toppscorer i turneringen sammen med Lionel Messi. I kampens sluttføring var resultatet 6-0 til Canada. Qatar, som hadde startet kampen med dårlig disiplin, endte med bare ti mann, og senere ni, etter å ha fått et ekstra rødt kort.

Den multiple leadership i gruppen er nå delt mellom Canada og Sveits, men Canada har en bedre målforskjell. Den alvorlige skaden til Koné er et betydelig tap for det kanadiske laget, som er avhengig av hans kompetanse i midtfeltet. Trener Jesse Marsch uttalte at Koné betyr alt for gruppen og er en fantastisk person og fotballspiller. Han understreket at det er et stort tap, men at han tror Koné vil komme seg og har en lys fremtid foran seg





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