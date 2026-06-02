Konfirmasjon: HEF rigger tilgangen som kundeklubb, Rødt-paret gir ut en guide til kristne verdier

Det er høysesong for konfirmasjon, og Human-Etisk Forbund (HEF) har rigget tilgangen til konfirmasjon som en slags kundeklubb. Foreldre som melder seg inn får plass først i køen og opp til 2000 kroner i rabatt. Alle andre må vente en uke, betale mer og risikere fest langt ut i september. Konfirmantens eget verdivalg spiller ingen rolle. Det er foreldrenes som skal fristes til innmelding i bytte mot kølapp og rabattkupong. Rødt-paret Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug har nettopp gitt ut "Sosialistenes guide til Bibelen", der de argumenterer for å gi kristne verdier en større plass i samfunnet.

Det er høysesong for konfirmasjon. Det betyr to store livsvalg: Hvilken bunad vil du ha, og hvem skal du selge sjelen til? Kirken har høy dør og vid port.

Men Human-Etisk Forbund (HEF) har rigget tilgangen til konfirmasjon som en slags kundeklubb: 1. juni klokken 09.00 åpnet påmeldingen til den vikige seremonidatoen. Foreldre som melder seg inn får plass først i køen og opp til 2000 kroner i rabatt. Alle andre må vente en uke, betale mer og risikere fest langt ut i september. Konfirmantens eget verdivalg spiller ingen rolle.

Det er foreldrenes som skal fristes til innmelding i bytte mot kølapp og rabattkupong.

"Bli medlem gratis her! ", lokker HEF. Slik skaffer de seg medlemsvekst, og dermed penger fra statskassen. Dette opplegget bør sende staurhedninger rett inn i kirken.

Jeg har iallfall aldri hatt mer lyst til å bli kristen! Men er det en trend akkurat nå? Rødt-paret Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug har nettopp gitt ut "Sosialistenes guide til Bibelen", der de argumenterer for å gi kristne verdier en større plass i samfunnet. Rikshedningen Mímir Kristjánsson og Rødt-kjæresten Sofie Marhaug har iallfall brukt halvannet år på å lese bibelen og fortelle hva de har lært.

Jeg trenger ikke lese langt i "Sosialistenes guide til Bibelen" før det blir tydelig at min og Kristjánssons erfaring med kristendommen er veldig lik. Vi vokste begge opp i det han kaller "den bakstreverske bedehusbyen Stavanger". På den tiden lå bibelbeltet stramt rundt Rogaland og Den norske kirke var en sneversynt gjeng som undertrykte homofili, alternativ livsførsel og alt snev av frihet. Aggressive ateister blir fødtLes hele saken med abonnemen





