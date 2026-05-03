Konfirmasjoner kan føre til gjeldsspiral – banksjef advarer mot kredittkort

Banksjef Marit Jørpeland i Sparebank 1 SMN advarer mot å bruke kredittkort og dyre forbrukslån for å finansiere konfirmasjoner. Hun oppfordrer foreldre til å snakke med banken og finne løsninger som passer inn i familiens økonomi. Hun mener at mange foreldre blir presset av sosiale medier og vennegjenger til å opprette perfekte konfirmasjoner, noe som kan føre til unødvendige utgifter.

Foreldre står overfor stadig høyere kostnader når det gjelder konfirmasjoner, og mange ender opp med å bruke kredittkort og dyre forbrukslån for å finansiere arrangementet.

Banksjef Marit Jørpeland i Sparebank 1 SMN advarer mot dette, da det kan føre til en langvarig gjeldsspiral. Hun påpeker at mange foreldre er redd for å be om hjelp fra banken av frykt for å bli avvist senere når de søker om boliglån eller bilkjøp. I stedet velger de å bruke kredittkort, noe som kan bli svært kostbart over tid. Jørpeland oppfordrer foreldre til å snakke med banken i stedet for å ty til dyre lån.

Hun understreker at banken kan hjelpe med å finne løsninger som passer inn i familiens økonomi. Hun mener at mange foreldre blir presset av sosiale medier og vennegjenger til å opprette perfekte konfirmasjoner, noe som kan føre til unødvendige utgifter. Jørpeland selv har valgt å holde konfirmasjonene enkle for sine egne barn, og hun oppfordrer andre til å gjøre det samme. Hun mener at minnene man skaper sammen er mye viktigere enn å ha et «fancy» arrangement.

Hun advarer også mot å sammenligne seg med andre og å føle press til å leve opp til visse standarder. Hun mener at det er viktig å ta standpunkt til sin egen økonomi og å finne ut hva som er bra nok for ens egen familie. Jørpeland mener at det er viktig å være ærlig med sine barn og å forklare at de ikke alltid vil bli behandlet likt.

Hun mener at barn forstår dette så lenge man er ærlig med dem. Hun advarer også mot å føle skam for å ha en lav eller høy sum på konfirmasjonen. Hun mener at det er viktig å huske at det er ens egen økonomi som avgjør hva man kan bruke på en konfirmasjon. Hun oppfordrer foreldre til å slutte å måle seg med andre og å finne ut hva som er bra nok for deres egen familie.

Hun mener at det er viktig å ta standpunkt til sin egen økonomi og å finne ut hva som er en god opplevelse for ens barn. Hun mener at det er mer enn godt nok å ha en enkel konfirmasjon, og at det er viktig å huske at minnene man skaper sammen er mye viktigere enn å ha et dyrt arrangement





tronderavisa / 🏆 8. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Konfirmasjon Gjeldsspiral Kredittkort Økonomi Foreldre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Britney Spears tiltalt for å ha kjørt i ruset tilstand – kan komme unna med prøvetidPopstjernen Britney Spears står tiltalt for å ha kjørt bil mens hun var påvirket av alkohol og narkotika. Saken skal behandles i retten, og hun kan komme unna med prøvetid. Hun ble stoppet av politiet i mars og har siden vært i behandling.

Read more »

Hun mener den neste pandemien kan komme fra en hobbyterrorist med KI og et enkelt laboratoriumBiolog Sigrid Bratlie har vært teknologioptimist. Nå er hun mer urolig. Kunstig intelligens gjør det mulig å designe biologi på nye måter – også virus som kan skade svært mange.

Read more »

Lindsey Vonn: – Pappa glemte kardinalregelenLindsey Vonn reagerer på farens ønske om at hun skal legge opp etter skrekkulykken i OL. Hun understreker at hun ikke er emosjonelt klar for å ta en avgjørelse og vil motbevise de som tviler på hennes comeback.

Read more »

Røper helse­utfordringerArtisten forklarer hvorfor hun har vært «borte» de siste dagene.

Read more »

OL-medaljør utestengt i 20 månederUnder lekene i Paris i 2024 tok hun medalje. Så brøt hun dopingreglene en rekke ganger.

Read more »

Susann Goksør Bjerkrheim solgte huset under takst – nå satser hun på gårdsdriftTidligere håndballproff Susann Goksør Bjerkrheim og ektemannen har solgt huset sitt på Nordstrand for 18,6 millioner kroner. Paret skal nå realisere drømmen om å drive gård på Greåker i Sarpsborg.

Read more »