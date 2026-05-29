Konflikt om pride-flagging: Kristent ressurssenter samler penger til sagforening

Et kristent ressurssenter har samlet over 650.000 kroner for å støtte foreldre og elever som ønsker fritak fra pride-markeringer i skolen. Saken ved Sevland skole i Karmøy har vakt debatt om skolers plikt til å markere mangfold versus retten til tros- og livssynsfrihet. Skoleledelsen og kommunen står fast i sin beslutning, mens organisasjonen truer med å ta saken til retten.

Et kristent ressurssenter har startet en innsamlingsaksjon for å finansiere juridisk hjelp til foreldre og elever som ønsker å unngå pride-markeringer i skolen. Aksjonen, som er organisert via platformen Spleis, har allerede samlet inn over 550.000 kroner, i tillegg til 100.000 kroner fra organisasjonen selv.

Pengene skal benyttes til å støtte familier som ønsker fritak fra slike aktiviteter, og i tilfelle det blir nødvendig, skal pengene brukes til advokatbistand. Organisasjonen samarbeider med Kristent advokatnettverk (KAN) for å vurdere hvilke saker som skal prioriteres. Konflikten har kommet til overflaten ved Sevland skole i Karmøy kommune, der skolen har planlagt en mangfoldsmarkering med pride-flagging i juni.

Rektor Kristin Birkeland Log bekrefter at en liten gruppe foreldre har bedt om fritak fra arrangementet, men skolen har ikke innvilgt dette. Ifølge rektoren er aktiviteten innefor lovverket, inkludert opplæringsloven og læreplanverket LK20. Hun sier at engasjementet har blitt større enn forventet, men at skolen står fast i sin beslutning. Truls Olufsen-Mehus, styreleder i Kristent ressurssenter, viser til at de arbeider med fem konkrete saker, og at flere kan komme.

Han mener at pride-flagging i skolen er en politisk markering som bør forklares av Stortinget, og hevder at dagens praksis strider mot menneskerettigheter. Skolesjef i Karmøy kommune, Bjørn Nøttum, oppfordrer alle skoler i kommunen til å flagge 12. juni i solidaritet med mangfold og inkludering. Han sier at ingen skoler i kommunen har problematisert saken, og at jurister i kommunen følger med.

Pepper med at rektorer har ønsket at skoleeier tar et standpunkt, men han understreker at fokuset skal være på å inkludere alle. Professoren i rettsvitenskap, Julia Köhler-Olsen, peker på at saker av denne typen er komplekse. Hun viser til menneskerettighetsdomstolens praksis som slår fast at objektiv, kritisk og pluralistisk undervisning ikke krenker retten til tros- og livssynsfrihet. Ifølge henne innebærer pride-markering at samfunnet anerkjenner ulikheter og inkluderer grupper som har vært utsatt for diskriminering.

Dette står i kontrast til Kristent ressurssenters påstand om at slike aktiviteter er politisk og utilbørlig press





