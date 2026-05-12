Konflikt om treningsvalgene til Kristine Stavås Skistad

Landslagstrener Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby kritiserer Kristine Stavås Skistad for å prioritere hjemmetrening fremfor landslagssamlinger, mens trener Lage Sofienlund forsvarer strategien.

Det har oppstått en betydelig diskusjon i det norske langrennsmiljøet etter at det ble kjent at Kristine Stavås Skistad ikke vil delta på landslagssamlingene før den kommende sesongen.

Landslagstrener Marit Bjørgen har vært åpen om sin frustrasjon over denne situasjonen. Bjørgen, som selv har en omfattende merittliste og vet nøyaktig hva som kreves for å nå toppen, mener det er i alles interesse at Skistad blir en del av fellesskapet under samlingene. Hun understreker at laget som helhet var en avgjørende faktor for hennes egen suksess i karrieren, og hun mener at Skistad kunne bidratt positivt til gruppens utvikling dersom hun hadde deltatt.

Selv om Skistad formelt sett er tatt ut på landslaget, har hun valgt å prioritere treningen hjemme på Konnerud, et valg som Bjørgen håper vil endre seg over tid, selv om hun ikke forventer dette i inneværende sesong. Bjørgen uttrykker et ønske om at utøveren etter hvert skal se verdien av å trene sammen med sine lagkamerater for å styrke det kollektive løftet.

Denne holdningen deles av den tidligere langrennstjernen Martin Johnsrud Sundby, som går enda hardere ut i sin kritikk. Sundby mener at Skistad nå har kommet til et punkt i karrieren hvor hun må begynne å stille strengere krav til seg selv dersom hun ønsker å utvikle seg videre. Han peker spesielt på viktigheten av matching med utøvere som besitter andre kvaliteter enn henne selv. Sundby argumenterer for at Skistad har åpenbare svakheter i spillet sitt, særlig når det gjelder kapasitet.

Han viser til OL-sprinten, hvor løypa var krevende og Skistad endte på en femteplass, betydelig bak de svenske gullvinnerne. For Sundby er det uforståelig at hun ikke ser behovet for å utfordre seg selv mot mer kapasitetssterke løpere for å tette dette gapet.

Han mener at hun nå bør ha vokst av seg tidligere treningsvaner og at det er på tide å søke den tøffe motstanden som kun landslagssamlinger kan tilby, slik at hun ikke bare baserer seg på sin medfødte hurtighet. I motsetning til kritikken fra Bjørgen og Sundby, står trener Lage Sofienlund fast på sin strategi. Han minner om at Skistad har vunnet verdenscuprenn i fire sesonger på rad, noe som i hans øyne beviser at dagens opplegg fungerer utmerket.

Suksessformelen på Konnerud består av streng kontroll, tydelig periodisering, lav totalbelastning og en høy grad av trivsel i et stabilt miljø der både kvinner og menn trener sammen. Sofienlund argumenterer for at aerob kapasitet må trenes med omhu for hver enkelt utøpertype, og at en overdose av kapasitetstrening ikke nødvendigvis fører til bedre resultater, men kan i verste fall svekke de unike kvalitetene som gjør Skistad til en verdensklasse-sprinter.

Han understreker at valget om å stå utenfor samlingene ikke handler om et dårlig forhold til landslaget, men om en bevisst strategi for å nå målet om suksess i store mesterskap. Situasjonen belyser en klassisk konflikt i toppidretten mellom individuelle treningsbehov og landslagets ønske om samhold og felles utvikling. Norges Skiforbund har et uttalt mål om å samle de beste kvinnelige utøverne, inkludert navn som Heidi Weng, Astrid Øyre Slind og Milla Grosberghaugen Andreassen, for å skape et dynamisk miljø.

Mens forbundet og trenerne ønsker synergi og gjensidig inspirasjon, holder Skistad og Sofienlund fast ved at stabiliteten på Konnerud er nøkkelen til hennes resultater. Det gjenstår å se om resultatene i den kommende sesongen vil gi Sofienlund rett, eller om Sundbys advarsler om manglende kapasitetsutvikling vil vise seg å være treffende når kampene blir som hardest





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kristine Stavås Skistad Marit Bjørgen Langrenn Landslagssamling Lage Sofienlund

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amerikansk president Trump er fryktelig svekket når han møter Xi Jinping fra KinaEn amerikansk senator mener at Donald Trump går inn i møtet med Kinas president fra en svekket posisjon etter USAs konflikt med Iran og at Kina på grunn av dette har økt sin militære tilstedeværelse rundt Taiwan.

Read more »

Prins Harrys avsløringer: Konflikt og raserianfall i det britiske kongehusetOppdag de siste avsløringene om prins Harrys påstander om rasisme og vold i det britiske kongehuset, samt prins Williams angivelige temperament.

Read more »

Uvanlig allianse går sammen for kontroversielle vindkraftforhandlingerMDG, NHO og Natur og Ungdom går sammen om til dels kontroversielle forslag for å få fart på vindkraftutbyggingen i Norge. Uenighetene er at vindkraftutbyggingen på Fosen har ført til langvarig konflikt med reindriftsnæringa i området.

Read more »

MDG, NHO, Natur og Ungdom danner allians for kontroversielle vindkraftforslag på FosenMDG, NHO og Natur og Ungdom har gått sammen for å foreslå en allians for delevis kontroversielle forslag til en raskere vindkraftutbygging i Norge, med spesiell fokus på Fosen. Denne alliansen er en følge av en langvarig konflikt med reins dyreforvaltning i området.

Read more »