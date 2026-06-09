Konflikter i Finnmark: Reindrift mot næringsutvikling og forsvarsinfrastruktur

Finnmark står overfor et komplekst spørsmål der reindriftens spesielle status ofte kolliderer med store utbyggingsprosjekter som gruvedrift, strømforsyning og militær infrastruktur. Artikkelen undersøker hvordan en moderne, teknologisk avansert næring har fått en dominerende stilling som bremser utviklingen i et område som trenger nye arbeidsplasser og strategiske investeringer.

Nedlegging, fraflytting og forgubbing har vært stikkord i Finnmark i et halvt århundre. I 1966 ga Ottar Brox ut boka som vakte oppmerksomhet på strukturkrisen i nord.

Siden den gang har Finnmark kæmpet mot nedgang, men nå ser det lys foran horisonten. Neste år åpner Nussir-gruven i Repparfjorden, et gigantisk prosjekt som skal utvinne kobber, gull og sølv. Dette skjer i en tid hvor etterspørselen etter kritiske mineraler øker raskt og har blitt en viktig geopolitisk maktfaktor. Gruven vil gi Finnmark sårt etterlengtede nye arbeidsplasser og øke Vestens kontroll over strategiske råvarer.

Samtidig bygger Forsvaret opp Finnmarksbrigaden, en ny militæreinhet på 3500-4500 soldater som skal være stasjonert i Sør-Varanger og Porsanger. Dette skaper store positive ringvirkninger for lokal næringsliv og samfunn. Statnett investerer kraftig i forsyningssikkerheten gjennom Finnmarkspakken, som inkluderer nye kraftledninger og elkjøring av industri på Melkøya. Det skjer mye, men aldri uten årelange kamper og stridighet om arealer.

Disse og alle andre utviklingsprosjekter møter betydelig mer motstand i Finnmark enn i befolkningsrike områder som Akershus eller Østfold. Finnmark er et enormt område med sparsom befolkning, noe som burde gjøre det lettere å tilrettelegge ny industri. Allikevel stopper kampen om plassen ofte utbygging,hindrer Strept av strømforsyning og forsinker nye arbeidsplasser. Årsaken er at én næring har forrang for alle andre: reindriften.

Reindriften har en spesiell juridisk status som samisk næring, noe som skaper et høyt konfliktnivå lokalt og negative ringvirkninger for hele landet. Et konkret eksempel er Porsangmoen, hvor et av Norges beste skytefelt ligger. Dette er en viktig strategiskressurs i en urolig tid, men skytefeltet kan ikke benyttes fritt fordi et reinbeitedistrikt bruker området som sommerbeite. For å få gjennomført Finnmarkspakken har Statnett ansatt reindriftskoordinatorer for å forhandle med reineierne.

Trinnene tar stadig lengre tid. Det tok tre år å bygge kraftledningen Balsfjord-Reisadalen, en relativt kort strekning. Nå skal Skaidi-Lebesby, en omtrent like lang linje, ta seks år. Spørsmålet er om det blir dyrere å holde på i seks år i stedet for tre.

Samtlige utredninger og planleggninger oppleves som kaotiske og ineffektive. 17 år har det gått siden de første planene ble lagt for Nussir-gruven, og tiden det tar å få ting gjennom i Finnmark er langt lengre enn i andre deler av landet. Konklusjonen blir ofte nei til utbygging, nei til industri, nei til nye boliger og utredninger. Dette er svært tilfeldig for et område med et potensiale for verdt å satse på.

Reindriften presenteres ofte som en tradisjonell samisk næring, men i praksis er den svært modernisert. Den bruker motoriserte kjøretøy som ATV og snøscootere, helikopter for å samle reinsdyr, og droner til overvåking. Dyrene går med GPS-klaver og sparer kraftfôr, og slaktes industrielt. Likevel får reindriften en unntaksstilling som begrenser annen utvikling.

Det er et paradigmebrudd: en industriliknende virksomhet som behandles som et urfolks rettighet, noe som er en misforstått næringspolitikk. Hensikten med urfolksrettigheter er at en urbefolkning skal kunne leve i tråd med sin kultur og tradisjon, men reindriften i dag har lite tradisjonelt over seg. Den er høyt teknologisk og industriell, langt fra denlivet som den som ble levd for hundre år siden.

Behandlingen av samer i norsk historie er et mørkt kapittel, med fornorskningss politikk, språkk forbud og overgrep på internatskoler. Sametinget ble opprettet i 1987 for å sikre at det samiske folkegruppen skal kunne utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv. Det er rettferdig og en berikelse for landet. Men sameloven nevner ikke reindrift spesifikt.

Reindrift er kun ett av mange uttrykk for samisk kultur, men den har fått en altfor dominerende posisjon. I stor iver etter å gjøre opp for historiske urettigheter, har myndighetene gitt reindriften et så sterkt vekt at det skader andre samfunnsinteresser. Som en rapport fra Teknisk Ukeblad viser: urfolksrettigheter er gitt til et folk, ikke til en næring. Sametinget skal ikke være en næringsforening.

Politikerne i Oslo viser en berøringsangst, eller kanskje berørings-panikkangst, overfor reindriftsinteressene. Dette fører til at viktige prosjekter som Nussir-gruven, Finnmarkspakken og militærbygging forsinkes med år. Konfliktnivået eskalerer og radikalisering nevnes ofte. Reineiere kjemper for sine rettigheter og mener samer må ofre seg for storsamfunnet.

Men utfordringen er at en enkeltnæring ikke skal ha forrang over nasjonale interesser, sikkerhet og bærekraftig utvikling i et av landets minst befolkede og mest ressursrike fylker





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