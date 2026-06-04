Kong Carl Gustaf kritiserer Prime Video-serien om sin og dronning Silvias kjærlighet

Kong Carl Gustaf har uttalt seg kritisk til Prime Video-serien 'Queen Silvia', som skal skildre den dramatiske og romantiske kjærlighetshistorien mellom kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen frykter at TV-skaperne vil ta seg altfor store kunstneriske friheter med virkelighetens hendelser.

Kong Carl Gustaf legger ikke skjul på hva han egentlig mener om Prime Video -prosjektet. Det svenske kongeparet er igjen i rampelyset, men denne gangen er det ikke på grunn av offisielle plikter.

Prime Video-serien 'Queen Silvia', som skal skildre den dramatiske og romantiske kjærlighetshistorien mellom kong Carl Gustaf og dronning Silvia, får hard medfart fra kongen selv før den i det hele tatt har hatt premiere. Selv om serien er i full produksjon, avslører dronning Silvia at de ennå ikke har sett et eneste sekund av det ferdige resultatet. Hun reagerer spesielt på tidspunktet for lanseringen og konseptet i seg selv.

Kongen drar paralleller til de britiske dramasuksessene om kongefamilien i Storbritannia, og frykter at TV-skaperne vil ta seg altfor store kunstneriske friheter med virkelighetens hendelser. Ifølge strømmetjenesten Prime Video er serien ment som en storslått fortelling om en kjærlighetshistorie som endret alt. Ifølge svenske Expressen beskriver strømmegiganten serien som en fortelling 'som blir en test på selvbestemmelse, tillit og monarkiets fremtid'. Det er allerede bestemt at den omdiskuterte TV-serien skal slippes i forbindelse med kongeparets kommende, storslåtte gullbryllup. Spørsmålet er om feiringen får en bismak etter kongens krystallklare dom





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