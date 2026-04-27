Kong Charles ankommer USA midt i politisk spenning

Kong Charles gjennomfører sitt første statsbesøk i USA som monark, samtidig som forholdet mellom USA og Storbritannia er anstrengt og det er bekymring for president Trumps reaksjoner.

Kong Charles og dronning Camilla ankommer USA mandag kveld. Dette markerer kong Charles' første offisielle statsbesøk i USA som monark, og det er nesten to tiår siden en britisk monark sist var på et tilsvarende besøk.

Besøket finner sted i skyggen av helgens dramatiske skyteepisode i Washington D.C. , som etterforskes som et mulig attentatforsøk mot USAs president Donald Trump. Trump har allerede uttrykt sin anerkjennelse for kong Charles' beslutning om å gjennomføre det planlagte besøket til tross for de nylige hendelsene. Forholdet mellom USA og Storbritannia har vært preget av spenninger, spesielt på grunn av Trumps kritikk av Storbritannias statsminister Keir Starmer og hans misnøye med britisk manglende støtte i Iran-krigen.

Emily Thornberry, leder for utenrikskomiteen i det britiske Underhuset, uttrykker bekymring for de potensielle politiske konsekvensene av statsbesøket, og beskriver Trump som svært uforutsigbar. Tidligere ambassadør David Manning advarer om at besøket kan bli «vanskelig» på grunn av risikoen knyttet til Trump-administrasjonen. USA-ekspert Hilmar Mjelde mener imidlertid at det ikke er noen åpenbare fallgruver kong Charles må unngå for å ikke provosere Trump, da Trump har et positivt forhold til det britiske kongehuset og beundrer dem.

Mjelde påpeker at Trump ser utenrikspolitikk som basert på personlige relasjoner, og at hans anstrengte forhold til Keir Starmer påvirker hans syn på forholdet mellom USA og Storbritannia. Trump er den første amerikanske presidenten som har blitt invitert til statsbesøk i Storbritannia to ganger.

Han har tidligere uttrykt et ønske om å bli invitert til Norge av kong Harald, og Mjelde mener at det norske kongehuset og regjeringen kan lære av britene ved å benytte seg av denne muligheten til å styrke forholdet til Trump. Slottet har foreløpig ikke bekreftet planer om et eventuelt statsbesøk fra Trump til Norge, men Utenriksdepartementet opplyser at slike planer vil bli kommunisert til mediene dersom de materialiserer seg.

Kong Charles' fire dager lange besøk i USA har som mål å feire de to landenes felles historie og markere 250-årsjubileet for USAs uavhengighet. Programmet inkluderer tale i den amerikanske kongressen, teselskap med presidentparet, gallamiddag og militær inspeksjon





