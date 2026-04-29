Kong Charles fordømmer politisk vold og ber om støtte til Ukraina under historisk besøk i USA

Kong Charles III holdt en historisk tale for den amerikanske Kongressen der han fordømte politisk vold og ba om standhaftighet for Ukraina. Dette er det første statsbesøket fra Storbritannia til USA siden 2007, og det har vært omgitt av diskusjoner om sikkerhet etter skytingen i Washington. Talen inneholdt også en hyllest til 11. september-angrepene og en appell for enighet mellom USA og Storbritannia.

Under en middag i Det hvite hus utbrøt tidligere president Donald Trump med ordene: Vi har beseiret akkurat den motstanderen. Charles er enig med meg enda mer enn jeg er – vi kommer aldri til å la den motstanderen få et atomvåpen.

Statsbesøket fra det britiske kongeparet, som er det første av en regjerende britisk monark på nesten 20 år, varer i fire dager. Sist var i 2007, da avdøde dronning Elizabeth II ble tatt imot av daværende president George W. Bush. Siden våpenhvilen mellom Iran, USA og Israel ble iverksatt, har det ikke vært noen direkte samtaler mellom landene. Kjernekraft har vært et av de mest sentrale stridspunktene som landene ikke har klart å bli enige om.

Historisk tale i Kongressen Kong Charles er den andre britiske monarken som holder en tale for Kongressen. Den første var hans mor, dronning Elizabeth, i 1991. Kong Charles begynte sin tale til den amerikanske Kongressen med å fordømme politisk vold og ba amerikanere om standhaftighet for Ukraina. Besøket fra det britiske kongeparet ble gjenstand for diskusjoner om sikkerhet i lyset av skytingen under korrespondentmiddagen i Washington i helgen, der Trump var til stede.

Men det fire dager lange besøket ble besluttet gjennomført som planlagt. Vi møtes i etterkant av en hendelse ikke langt herfra som søkte å skade deres lands ledelse og spre frykt og stridighet, sa Charles tirsdag ettermiddag lokal tid. La meg si med største besluttsomhet: vold vil aldri lykkes, sa den britiske monarken, som er på det første statsbesøket fra Storbritannia til USA siden 2007.

Charles fikk stående applaus for kommentaren, noe han også fikk for et sitat han lånte fra den irske forfatteren Oscar Wilde: I dag har vi virkelig alt til felles med Amerika, med naturlig unntak for språket. Senere i talen snakket han om det kommende 25-årsjubileet for 11. september-angrepene mot USA i 2001. Charles snakket om hvordan Storbritannia, sammen med resten av Nato og FN, stilte seg bak USA.

Vi svarte på utfordringen sammen – som våre folk har gjort i mer enn et århundre, skulder mot skulder. I dag trengs den samme ubøyelige besluttsomheten for å forsvare Ukraina og deres modige folk. Det trengs for å sikre en rettferdig og varig fred





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kong Charles USA Ukraina Politisk Vold 11. September

United States Latest News, United States Headlines

