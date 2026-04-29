Kong Charles holdt en historisk tale i USA, samtidig som det meldes om økende kritikk mot Vladimir Putin fra innsiden av russiske eliter. Internett-sensur og økonomiske problemer skaper misnøye.

Kong Charles holdt en historisk tale for den amerikanske Kongressen, der han understreket det viktige forholdet mellom USA og Storbritannia . Han fremhevet behovet for samhold i en tid preget av global usikkerhet og konflikt, fra Europa til Midtøsten.

Kongen uttrykte sin ære over å være den første britiske monarken til å tale for Kongressen og ble rørt av den varme mottakelsen. Talen fokuserte på alliansers betydning, spesielt i lys av Russlands invasjon av Ukraina, og viktigheten av teknologisk og militært samarbeid gjennom NATO og AUKUS. Samtidig meldes det om økende misnøye i russiske eliter med president Vladimir Putins politikk og den økonomiske situasjonen i landet.

Kritikken kommer nå direkte fra regimelojale kilder, noe som anses som et tegn på en begynnende sprekk i Putins maktbase. Økonomer og akademikere, som Robert Nigmatullin, har offentlig kritisert den økonomiske situasjonen og implisert Putin personlig som ansvarlig. Vladimir Milov, en tidligere viseenergiminister og nåværende opposisjonspolitiker i eksil, mener denne kritikken bare er begynnelsen. En viktig utløsende faktor for misnøyen er nylige blokkeringer av internett-tjenester, inkludert Telegram, som har skapt store problemer for både hverdagslivet og næringslivet.

Andrej Pivovarov, en tidligere politisk fange som nylig ble løslatt i en fangeutveksling, mener at disse direkte henvendelsene til Putin markerer et skifte i holdningen til elitene. Han påpeker at internett-nedstengningene har rammet alle deler av livet, inkludert militæret, og har skapt misnøye i både byer og distrikter. Den russiske krigsøkonomien er under press, og sanksjoner har isolert landet fra verdensøkonomien.

Situasjonen er alvorlig, og kritikken fra eliten tyder på at selv de mest lojale støttespillerne begynner å tvile på Putins ledelse. Den økende frustrasjonen over internett-sensur og økonomiske vanskeligheter kan føre til ytterligere ustabilitet i Russland. Kong Charles sin tale i USA understreket viktigheten av internasjonalt samarbeid og allianser for å møte globale utfordringer, mens situasjonen i Russland viser hvordan interne spenninger og misnøye kan true stabiliteten i et land





