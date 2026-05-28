Kong Harald medrekker 9,2 i brukerundersøkelse etter suksessrik Vestlandsreise

Kongen beskrives som uforglemmelig og møtt med stor entusiasme. Han scorer 9,2 av 10 i ny måling, mens Mette-Marit ligger lavest med 4,4. Et tett program gjennomføres til tross for alder og helsehensyn.

Kongen Harald beskriver reisen selv som uforglemmelig, og han ble overalt møtt med stor entusiasme og folkefest fra lokalbefolkningen under sitt tre dager lange fylkesbesøk på Vestland et.

En ny Norstat-undersøkelse for NRK viser at kongen har ekstremt sterk støtte i befolkningen, med en snittkarakter på 9,2 av 10. Dronning Sonja får 8,7, mens kronprins Haakon får 8,1 og prinsesse Ingrid Alexandra 7,5. Kronprinsesse Mette-Marit ligger lavest med 4,4, en svak oppgang fra februar, og den lave scoren knyttes til spørsmål om helse og tidligere bekjentskaper. Trods sin høye alder gjennomførte kongen et tett program med fire taler på tre dager.

For å ta hensyn til helsen brukte han en egen stol under talene, og kongeskipet Norge fungerte som base. I kommuner som Etne, Vaksdal og Samnanger møtte store deler av befolkningen opp; i Samnanger med 1500 personer, nesten halvparten av kommunens 2500 innbyggere. Lokale framhever at det er imponerende at han prioriterer å besøke selv små steder i sin alder. Kongen sa at folket støtte gjør slike turer lettere.

Etter Vestlandet besøk gjenstår nå kun fem kommuner før han har besøkt alle i Norge





