Kong Harald ble fraktet ut av politihelikopter da kanalbrua ved Tønsberg sto, men han har fortsatt å være en sterk og positiv ledelse i vanskelige tider for den norske kongefamilien.

Kong Harald ble fraktet ut av politihelikopter da kanalbrua ved Tønsberg sto. Dette skjedde mens han var på fylkestur i Vestland etter at dronning Sonja måtte bli hjemme på grunn av sykdom.

Kongen har også vært på fylkestur i andre deler av landet, hvor han har møtt vanlige folk og snakket med dem. Det har vært flere skandaler og dramatiske hendelser i den norske kongefamilien de siste årene, inkludert Märtha og Durek, Marius Borg Høiby-rettssaken og Jeffrey Epstein. Nå er mange av kvinnene i familien rammet av alvorlig sykdom, inkludert kronprinsesse Mette-Marits lungesykdom og prinsesse Astrids hjertesvikt.

Dronning Sonja ble innlagt på sykehus igjen for noen dager siden, og det er ingen tvil om at det er harde tider for familien og menneskene rundt dem. Kong Harald har imidlertid vist seg å være en sterk og positiv ledelse, og han har fortsatt å gjøre sitt beste for å være en god konge og møte vanlige folk





