Kong Harald har deltatt på fylkesturer i hele 57 år og er nå kun fire kommuner unna å ha besøkt alle i Norge. Etter den siste turneen på Vestlandet er betingelsene for fullføring i juni klare. Artikelen beskriver reisen, motiveringene bak den kongelige turneen, og hva de gjenværende kommunene håper på.

Kong Harald og dronning Sonja har gjennom en lang rekke år deltatt på fylkesturer over hele landet. Reksten er imponerende: i alt har de besøkt 352 kommuner, og etter turneen i juni vil det bare være fire kommuner som ikke har mottatt et kongelig besøk.

Den siste turneen førte kongen til Vestlandet, hvor han fikk oppleve naturen med fjell, fjord og en folkelig mottagelse somminner om nasjonalromantiske postkortbønder. Til tross for at kongen ofte hadde ønske om at dronning Sonja skulle være med, var han en ekte gledesspreder der han reiste. I Askvoll traff han norsk presse for et pressemøte hvor han med stil og humor avfeide spørsmål om om besøket var et personlig livsmål.

Han understreket at det aldri var noe mål i seg selv å fullføre turneen i hans levetid, men at det naturlig nok hadde blitt slik etter hvert som de var kommet så nært på det. Ordførerne i de besøkte kommunene uttrykte stor glede og stolthet over besøket og betydningen det hadde for lokalsamfunnet. Det var en folkefest der innbyggerne møtte opp i stor stil, og kongen viste seg fra sin bestes side med vennlige hilsener til folket.

I Samnanger hadde himmelen til og med åpnet seg da kongen ankom, en mr hat "gulldråper" som en spesiell gest fra naturens side. I juni skal kong Harald og dronning Sonja besøke Beiarn i Nordland. Etter dette besøket vil det bare gjenstå fire kommuner de ikke har besøkt: Høylandet, Rindal, Nissedal og Siljan. Ordførerne i disse kommunene uttrykte håp om å få et besøk snarest mulig.

Mildrid Kattem Aune, ordfører i Rindal, fortalte at de håpte på et besøk i løpet av året, spesielt fordi kong Harald kunne husket et tidligere besøk under en militærøvelse på 1990-tallet, men det var ikke et offisielt besøkt. Elisabeth Hammer, ordfører i Siljan, understreket at kongeparet har en genuin interesse av å se hvordan folk lever rundt i landet, og at det hadde vært veldig hyggelig å få besøk, spesielt med tanke på at Norges eldste innbygger, 111 år gammel, bor der og har et ønske om å hilse på dem.

Kommunene er klare til å vise fram sin flotte bygd og skape engasjement og glede blunt innbyggerne. Den kongelige fylkesturen har vært en lang reise som har formidlet et bilde av Norge som et samfunn med sterke lokalsamfunn og en kjærlighet til kongefamilien. Kongen har underveis vist seg å være en representant for nasjonal enhet, og hans ønske om å koble seg til hver eneste kommune har sørget for et tak i nær alle hjerteter i landet.

De fire gjenværende kommunene venter nå med spenning på om de også får den kongelige anerkjennelsen og gleden av et besøk som fullfører denne utrolige historien





