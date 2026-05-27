Kong Haralds Vestlandsturné får snublepunkt etter KI-feil på Facebook

Kong Haralds fylkesbesøk i Vestland ble delvis overskygget da en administratør brukte kunstig intelligens til å lage et bilde av kongen som viste seg å være feil. Kommentarstormen på Facebook og lokal dugnadsånd beskrives i detalj.

Kong Harald (89) har på tirsdag startet sin fylkestur i Vestland, et besøksprogram som tar ham gjennom Etne, Samnanger og Vaksdal før han avslutter i Askvol l torsdag.

På Facebook-siden til Askvoll, som administreres av Bauge, ble det publisert et innlegg om kongens ankomst. Bauge innrømmer at han benyttet kunstig intelligens (KI) for å sette sammen en informativ grafikk og be om at KI skulle legge inn et bilde av kongen. Samtidig var han på fotballtrening med datteren sin, og publiserte innlegget i hastverk.

Resultatet var et bilde som ved første øyekast så ut til å forestille kong Harald, men som i etterkant viste seg å være feil - det lignet på ingen kjent konge, og teksten inneholdt flere stave- og grammatikkfeil. Innlegget utløste en kraftig respons i kommentarfeltet. Nettnyheter og borgere reagerte umiddelbart på feilrepresentasjonen, og mange påpekte at bildet ikke lignet på kongen.

Bauge forklarer at han ikke hadde oppdaget feilen før kommentarene begynte å strømme inn, og at han i ettertid har svart på de fleste henvendelser for å tydeliggjøre at han ikke hadde til hensikt å spre feilinformasjon.

"Jeg vil være transparent, og dette kan skje når man bruker KI uten grundig kvalitetssikring," sier han. Til tross for kritikken har han valgt å la innlegget stå, men har lagt ved korrekt informasjon fra kommunen for å rette opp misforståelsen. På stedet viser det seg at folkemengden har strømmet til Askvoll for å se kongen, og stemningen er preget av dugnadsånd og lokalt engasjement.

Lokale innbyggere har brukt flere uker på å pynte og rydde i sentrum, og mange uttrykker stolthet over å kunne vise kongen den vakre kysten. Ifølge Dagbladets reporter har kong Harald vært i godt humør gjennom hele besøket, smilende og oppmerksom på folk han møter. Reporter bemerker at det ikke er en KI-generert kongelig figur som vil møte innbyggerne i Askvoll i morgen, men den ekte kongen som alle kjenner.

Været er meldt fint, og det ser ut til at både besøkende og innbyggere ser frem til den siste dagen av besøket med stor entusiasme





