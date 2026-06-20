Kongefamilien går en annerledes sommer i møte i år

Kongefamilien har flere faste ferietradisjoner, men dette året er det privatlivet som er viktigere enn å planlegge sommerferie.

Kongefamilie n går en annerledes sommer i møte i år. De har flere faste ferietradisjoner, men dette året er det privatlivet som er viktigere enn å planlegge sommerferie.

Kongefamilien har flere eiendommer de har brukt å nyte varme sommerdager på, inkludert Bygdøy kongsgård og hytta på Mågerø. De har også brukt kongeskipet Norge og landstedet på Dvergsøya i Kristiansand og Flatholmen i Risør som feriesteder. I tillegg har de en stor lidenskap for surfing og har blitt observert på bølgene blå i både på Algarve-kysten i Portugal, Mexico og Spania.

Kongefamilien har også flere faste feriefavoritter, inkludert å feire kronprinsens bursdag på Mågerø i 2018 og å feire kronprins Haakons 33-årsdag i 2006. I år er det større sannsynlighet for at ferien blir lagt til Mågerø og kanskje på hytta på fjellet, til tross for en vanskelig tid. Både dronningen og kronprinsen har bursdag midt i ferien, så det er stor sannsynlighet for at storfamilien samles både én og to ganger.

Og kanskje nettopp i år, når de har vært gjennom et turbulent år, velger de å tilbringe litt mer tid sammen.





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