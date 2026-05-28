Kongefamilien går igjennom en vanskelig tid

Den norske kongefamilien preger stadig nyhetsbildet, men den siste tida har det i stor grad dreiet seg om helsesituasjonen innad i familien. For to uker ble det kjent at prinsesse Astrid (94) var innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt. Siden har det ikke kommet noen oppdatering fra Slottet.

Den norske kongefamilien preger stadig nyhetsbildet, men den siste tida har det i stor grad dreiet seg om helsesituasjonen innad i familien. For to uker ble det kjent at prinsesse Astrid (94) var innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt.

Siden har det ikke kommet noen oppdatering fra Slottet. FIKK PACEMAKER: Prinsesse Astrid fikk lagt inn midlertidig pacemaker tidligere i år. Kort tid seinere er også dronning Sonja (88) nå innlagt på Rikshospitalet, med hjerteflimmer og hjertesvikt. Samtidig er kronprins Haakon (52) åpen og ærlig om at også kronprinsesse Mette-Marits (52) helse har forverret seg.

- Den ene dårlige nyheten tar den andre. Dette vil ingen ende ta. Det må være utrolig slitsomt og vondt for familien, og jeg synes det er fryktelig trist å se hvor mye som rammer dem på en gang, sier Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle til Dagbladet. Vagle peker på hvor spesielt det er å se kong Harald (89) gjennomføre pliktene sine uten dronningen ved sin side.

- Han gir alt - trosser helse og alder - og han ville sikkert egentlig vært hjemme hos sin syke kone. Snakk om å gi alt for landet. Her kommer pliktene først, sier hun. Hun mener det må være krevende for kong Harald å stå langt unna familien samtidig som nye helsebeskjeder tikker inn.

- Det er klart han er bekymret når han sitter på Vestlandet langt borte fra familien og får beskjed om at dronningen er lagt inn på sykehus. Likevel velger han å fortsette programmet. Han vil ikke skuffe folket. Det er enestående, synes jeg.

Alvorlig for dronningen. Men det er selvsagt alltid alvor når eldre mennesker legges inn med hjertesvikt. INNLAGT: Dronning Sonja ble lagt inn på Rikshospitalet onsdag kveld. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet- Herregud, for en uke.

Dette er virkelig en dramatisk periode for den norske kongefamilien. Det er veldig mye alvorlig sykdom nå, sier Hvidsten. Hun viser til at kronprins Haakon tirsdag fortalte at han er svært bekymret for kronprinsesse Mette-Marits helse. - Og i dag blir dronning Sonja innlagt på sykehus.

Dette må være en svært tyngende tid for familien, sier Hvidsten. PÅ JOBB: Kong Harald og kronprins Haakon har fullstappet program. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet- I tillegg er både prinsesse Astrid og danske dronning Margrethe, som kongeparet har nære og gode forhold til, innlagt på sykehus. Akkurat nå er alle kvinnene i kongefamilien syke, med unntak av Ingrid Alexandra som bor på den andre siden av jordkloden.

Det er svært dramatisk, sier hun. PÅ SYKEHUS: Dronning Margrethe ble innlagt på Rigshospitalet tidligere denne uka og skal opereres. Foto: Gregers Overvad- Under pressekonferansen tirsdag snakket Haakon om hvor stolt han var av foreldrene sine, som fortsatt holder hjulene i gang tross høy alder. Jeg tror hele Norge, selv vi som er republikanere, kan være stolte av kongeparet som virkelig gir alt i jobben, sier hun.

SYK: Kronprinsesse Mette-Marit har blitt sett med pustehjelp flere ganger den siste tida. Foto: Lise Åserud / NTB Kong Harald har i lang tid hatt som mål å besøke alle Norges kommuner, og Hvidsten tror ikke helseutfordringene vil stoppe ham. - Plikten er viktig for kong Harald. Han har bare noen få kommuner igjen før han har nådd målet sitt om å besøke alle kommunene i Norge.

Det er jeg sikker på at han kommer til å klare, sier hun. - Sonja er alltid med på fylkestur. Det er de to sammen. Nå er veldig mange av kvinnene i livet hans innlagt på sykehus.

Det kan ikke være lett for ham, sier Hvidsten. - Vi må være ærlige om at det norske kongehuset er redusert akkurat nå. Kong Harald og kronprins Haakon står virkelig på, men de kan ikke gjøre alt. Det er nok bra for dem alle at prins Sverre Magnus har flyttet hjem og kan avlaste litt, sier hun.

PÅ PLASS: Kongen er i gang med sitt fylkesbesøk på Vestlandet. Video: Elise Violeta Ness Aksnes/Karolina Grace/Rød Løper. - Jeg har bitt meg merke i kong Haralds fornøyde glis da han ble kjørt avgårde i helikopter da kanalbrua mellom Nøtterøy og Tjøme ble stengt. Han beholder alltid humoren, den mannen





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kongefamilien Helse Prinsesse Astrid Dronning Sonja Kronprins Haakon Kronprinsesse Mette-Marit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk næringsliv undervurderer den virkelige KI-mangelenI debatten om kunstig intelligens (KI) snakker vi mye om modeller, verktøy og data. Vi snakker for lite om menneskene som skal få dette til å virke.

Read more »

Norsk næringsliv undervurderer den virkelige KI-mangelenI debatten om kunstig intelligens (KI) snakker vi mye om modeller, verktøy og data. Vi snakker for lite om menneskene som skal få dette til å virke.

Read more »

Norsk næringsliv undervurderer den virkelige KI-mangelenI debatten om kunstig intelligens (KI) snakker vi mye om modeller, verktøy og data. Vi snakker for lite om menneskene som skal få dette til å virke.

Read more »

Helseutfordringer preger flere medlemmer av kongefamilienKongefamilien har flere medlemmer som er syke, noe som gjør det vanskelig å ha flere på jobb for monarkiet.

Read more »