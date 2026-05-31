Det norske kongehuset lider av sykdom, og det norske hockeylaget Norge har hatt en overraskende suksess i VM. Kronprins Haakon reiser til Japan på offisielt besøk, men må forkorte besøket på grunn av kronprinsesse Mette-Marits helse.

Kronprins Haakon reiser til Japan på offisielt besøk, men må forkorte besøket på grunn av kronprinsesse Mette-Marits helse. Dronning Sonja er også syk og har avlyst sin deltakelse på kongeparets fylkestur. Kong Harald har bekreftet at dronning Sonja er hjemme fra Rikshospitalet. Det norske hockeylaget Norge har hatt en overraskende suksess i VM og har nådd semifinale.

Laget har slått flere sterkere lag, inkludert Tyskland, Latvia og Sverige. Norge-kaptein Andreas Martinsen mener at hockeyen har blitt mer åpen og jevn, og at flere mindre nasjoner har blitt bedre og bedre for hvert år. Han understreker at det ikke er tilfeldig eller flaks at Norge er i semifinale, men at laget har kriget for det og har en solid gruppespill





Kronprins Haakon kortar Japan-reisa på grunn av Mette-Marits helseKronprinsesse Mette-Marit sin alvorlige helsetilstand med lungefibrose fører til at kronprins Haakons offisielle besøk i Japan blir redusert. Kongefamilien uttrykker bekymring, og legene vurderer lungetransplantasjon.

Kronprins Haakon reiser til Japan samtidig som kongehuset møter helseutfordringerKronprins Haakon reiser på offisielt besøk til Japan med delegasjon fra regjeringen og næringsliv, mens dronning Sonja er innlagt på sykehuset med hjerteflimmer og hjertesvikt. Prinsesse Ingrid Alexandra studerer i Sydney, men det(private) roper seg om at hun bør revurdere planene for å støtte familien. Kongehuset står overfor betydelige utfordringer med mindre tilgjengelige medlemmer.

Kronprins Haakon korter ned Japan-reise på grunn av Mette-Marits helseKronprins Haakon har kuttet én dag fra sin offisielle reise til Japan på grunn av koneprinsesse Mette-Marits alvorlige helsetilstand. Haakon vil gjennomføre det øvrige programmet i Tokyo 1.-3. juni, men sakker besøket til Hachinohe 4. juni. Mette-Marit har forverret seg og bruker oksygentilførsel daglig. Hun måtte også utebli fra kongeparets fylkestur til Vestlandet.

Kronprins Haakon dropper Japantur for å være hos syke kongefamilieledereKronprins Haakon må forkorte sitt besøk i Japan på grunn av syke kongefamilieledere. Dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit er syke og har blitt innlagt på sykehuset.

