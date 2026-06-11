Kongefamilien står i krevende situasjoner, og flere mener Mette-Marit trenger en pause

Den siste tiden har kronprinsesse Mette-Marit og resten av kongefamilien stått i flere krevende situasjoner som har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Den omfattende mediedekningen av kronprinsessens helseutfordringer har preget nyhetsbildet. Sist uke ble det kjent at hun er satt på liste for lungetransplantasjon. Da Nettavisen møtte flere kjendiser på den røde løperen under Elle sin sommerfest i Oslo onsdag kveld, var det flere som ønsket å uttrykke sin støtte til kronprinsessen. Flere mener nå at Mette-Marit trenger en pause og muligheten til å trekke seg litt tilbake. Overfor Nettavisen sier tidligere 'Debatten'-programleder Fredrik Solvang at det er viktig at vi også har medfølelse for situasjonen kongehuset står i. Akkurat nå tenker jeg at vi må mobilisere det vi har av omtanke og medfølelse, og bare være humane. De har det vanskelig og kjempetungt, og da er det vår viktigste oppgave.

Den siste tiden har kronprinsesse Mette-Marit og resten av kongefamilien stått i flere krevende situasjoner som har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Den omfattende mediedekningen av kronprinsessens helseutfordringer har preget nyhetsbildet.

Sist uke ble det kjent at hun er satt på liste for lungetransplantasjon. Da Nettavisen møtte flere kjendiser på den røde løperen under Elle sin sommerfest i Oslo onsdag kveld, var det flere som ønsket å uttrykke sin støtte til kronprinsessen. Flere mener nå at Mette-Marit trenger en pause og muligheten til å trekke seg litt tilbake. Overfor Nettavisen sier tidligere 'Debatten'-programleder Fredrik Solvang at det er viktig at vi også har medfølelse for situasjonen kongehuset står i.

Akkurat nå tenker jeg at vi må mobilisere det vi har av omtanke og medfølelse, og bare være humane. De har det vanskelig og kjempetungt, og da er det vår viktigste oppgave. Nettavisen møtte også komikerduoen Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne på den røde løperen. Gjennom 'Humoretaten' på NRK ser man stadig Tusvik parodiere kronprinsessen.

Hun har tidligere opplevd anklager om mobbing, noe hun har avvist. Likevel sier hun situasjonen er trist. Diskusjonene bør ikke blandes sammen, men vi bør på alvor diskutere hvor vidt det er smart å fortsette med monarki i Norge. Det er den diskusjonen man bør lokke fram og ikke alt mulig annet, som er personlige tragedier





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