Kongefamilien vinker til barnetoget på Nasjonaldagen

Tradisjonen tro skal kongefamilien vinke til barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen i år, med kong Haakons og dronning Mauds første innføring i 1906. De «hemmelige» gjestene på balkongen representerer hoffet og støtter kongefamilien.

Denne saken ble første gang publisert i 2025. Nasjonaldagen er bare noen dager unna, og tradisjonen tro skal kongefamilien vinke til barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen.

I år er det kongeparet, kronprinsparet, Ingrid Alexandra og Sverre Magnus som skal hilse toget på den store dagen. Det var kong Haakon og dronning Maud som innførte skikken i 1906, og hver nasjonaldag siden har den norske kongefamilien vinket fra balkongen på Slottet på 17. mai. De eneste unntakene er da dronning Mauds far, kong Edward VII, ble begravet i 1910, samt krigsårene 1940–1945.

«Mystiske» gjester: – Vært der i over 100 år Det mange ikke vet, er at det også pleier å stå en rekke andre personer på den berømte balkongen på Norges nasjonaldag. De står på balkongens ytterkanter, tett inntil veggen, slik at de verken stjeler glansen fra de kongelige eller fanges opp av TV-kameraene til NRK. De «hemmelige» gjestene har faktisk stått der i over 100 år, forklarer Nettavisens kongehusekspert Tove Taalesen.

De står der for å representere hoffet og støtte kongefamilien. Det er tradisjon, og startet allerede med kong Haakon i 1906





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

17. Mai Invitasjon Barnetog Kongefamilien Tradisjon Mystiske Gjester Folket Ksp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oljeaksjer bidrar til løft på Oslo BørsOslo Børs stiger fra start.

Read more »

Siktet for fem nye tilfeller av overfall og vold i Oslo-områdetMannen i 20-årene ble i april pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området. Nå er siktelsen utvidet.

Read more »

Daria fra Polen: – Kjære nordmenn, takk for 17. mai!(Åpen for alle) Hun elsker den norske nasjonaldagen.

Read more »

Nasjonaldagen 17. mai: Bekymret eller festet?En rekke profiler med tilknytning til norsk underholdning og idrett forteller hva de planlegger å gjøre for nasjonaldagen, med spenninger, medfølelse og en del store forventninger.

Read more »