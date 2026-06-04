Kongefamiliens hospitalsbesøk og nyheter om Bolton, Israel og forsvar

Kronprinsesse Mette-Marit var på Rikshospitalet med familien, antagelig i forbindelse med lungetransplantasjon. Samtidig: Bolton tiltalt, Israelsk høyesterett opphever besøksforbud, Norge kan miste ubåt til Canada, og Boeing-ulykke i Frankfurt.

Kronprinsesse Mette-Marit var torsdag ettermiddag på Rikshospitalet, ledsaget av kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Besøket varte i omtrent én time, og kongehusekspert Tove Taalesen mener det bekrefter at kronprinsessen har vært til samtaler og undersøkelser i forbindelse med en mulig lungetransplantasjon.

Kronprinsessen har lungefibrose og ble i desember i fjor forberedt på å bli satt på transplantasjonsliste. De siste månedene har tilstanden blitt verre. Prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studiene i Sydney for å være sammen med familien, mens kronprins Haakon kortet ned sitt offisielle besøk til Japan og ankom Norge torsdag morgen. Kong Harald kommenterte besøket under et oppdrag som dommer ved kongens serieseilaser i Kongelig Norsk Seilforening.

Han sa at han ikke vet stort om kronprinsessens besøk på Rikshospitalet, men bekreftet at det hadde funnet sted. Kongen virket avslappet og svarte kort på spørsmål fra NTB. I andre nyheter er tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton tiltalt for å ha lekket sensitiv informasjon. Tiltalen omfatter at han over tid skal ha sendt dagbokaktige notater på e-post med over 1000 sider til familiemedlemmer, blant annet med opplysninger om USAs forsvar.

Bolton tjenestegjorde under Donald Trumps første periode og ble sparket i 2019. Israelsk høyesterett har opphevet regjeringens forbud mot at Røde Kors får besøke palestinske fanger. Forbudet ble innført etter Hamas-angrepet 7. oktober 2023, og domstolen fant at regjeringen ikke hadde begrunnet det godt nok. Røde Kors sier de er klare til å gjenoppta besøk.

Flere menneskerettsgrupper har fordømt forholdene for palestinske fanger, og Den palestinske fangeklubben advarer mot å bruke dommen som skalkeskjul for israelske krenkelser. Norge kan måtte avgi én planlagt ubåt av typen 212CD dersom Canada velger tyske TKMS som leverandør. Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet bekrefter at Norge har åpnet for at Canada kan overta én tysk og én norsk ubåt i produksjonskøen. Tyskland har lovet Canada fire ubåter innen 2036, og konkurrerer med sørkoreanske Hanwha om kontrakten.

På Frankfurt lufthavn kollapset nesehjulet på et Boeing 787-9-fly tilhørende Lufthansa da det sto klart for avgang til Los Angeles. Ingen passasjerer var om bord, men flere kabinansatte og flyplassansatte ble skadet. Årsaken etterforskes av flyselskapet og luftfartsmyndighetene. Flyet er et relativt nytt tillegg til Lufthansas flåte.

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