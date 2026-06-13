Kongehuset forbereder seg på dommen mot Marius Borg Høiby

Når dommen mot Marius Borg Høiby faller mandag, markerer det et foreløpig punktum på en rettsprosess som har vært en massiv stresstest for det norske kongehuset. Dersom påtalemyndigheten får medhold i sin påstand, har han konsekvent nektet straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som voldtekter og mishandling i nære relasjoner.
Når dommen mot Marius Borg Høiby faller mandag, markerer det et foreløpig punktum på en rettsprosess som har vært en massiv stresstest for det norske kongehuset.
Dersom påtalemyndigheten får medhold i sin påstand, har han konsekvent nektet straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som voldtekter og mishandling i nære relasjoner. For å være ordknappe om straffesaken mot kronprinsessens sønn, og nå knyttes det stor spenning til om – og hvordan – de vil respondere når dommen foreligger. En venteliste for lungetransplantasjon, noe som kan komme til å begrense Slottets mulighet til å kommunisere personlig, mener krisekommunikasjonsekspert, Paul Ronge.
TV 2 har fredag spurt Slottet om de vil gi en uttalelse når dommen foreligger, og hvem som eventuelt vil uttale seg. Disse spørsmålene er foreløpig ikke besvart
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