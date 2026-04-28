Kongelig besøk i skyggen av Trump

Kong Charles besøker USA midt i anspent forhold mellom USA og Storbritannia, preget av Trumps utfall mot britiske ledere og politikk. Besøket er et forsøk på å dempe Trumps vrede og understreke viktigheten av langsiktige allianser.

Det kongelige statsbesøk et til USA er preget av spenning og politisk kalkulering. Kong Charles ankom Washington på et tidspunkt hvor forholdet mellom USA og Storbritannia er anstrengt, etter måneder med utfall fra president Trump mot britiske ledere og politikk.

Besøket, som er en gjengjeldelse for Trumps besøk i Storbritannia, er forsøkt mildnet av den britiske regjeringen i håp om at kongelig glans kan dempe Trumps vrede. Trump omtalte kong Charles som sin «gode venn», men samtalene mellom dem vil ikke kringkastes direkte, gitt Trumps tendens til å komme med kontroversielle uttalelser, spesielt med tanke på 250-årsjubileet for USAs uavhengighet.

Kong Charles’ oppdrag er ikke å diskutere kortsiktig politikk eller handel, men å fokusere på de lange linjene og understreke viktigheten av demokrati og allianser. Britiske kilder antyder at han vil tale over hodet på Trump, og appellere til medlemmer av Kongressen som kan være mer mottakelige for hans budskap. Samtidig planlegger dronning Camilla å uttrykke sin støtte til ofrene for Epstein, og potensielt møte dem sammen med Melania Trump, selv om dette anses som svært ambisiøst.

Epstein-saken henger som en skygge over besøket, spesielt gitt Trumps egen mistanke om overgrep og hans forsøk på å forsinke frigivelsen av relevante dokumenter. Til tross for Trumps fascinasjon for kongelig pomp og prakt, er det liten forventning om at han vil endre sin holdning til Storbritannia eller verdien av allianser.

Kong Charles, som en historisk belest monark, er klar over at monarkiet består selv om monarker dør, og britene håper at dette budskapet vil nå Trump og minne ham om at hans tid i embetet er begrenset. Besøket er derfor sett på som en påminnelse om at demokratiet og langsiktige allianser vil bestå lenge etter at Trump har forlatt Det hvite hus.

Det er en delikat balansegang for britene, som må pleie en viktig allianse samtidig som de navigerer i Trumps uforutsigbare oppførsel og potensielle fornærmelser





Nye skudd mot Trump: USA-eksperter frykter mer politisk voldEn 31-årig mann åpnet ild nær White House Correspondents’ Association Dinner, hvor Donald Trump deltok. Ingen ble alvorlig skadet, men eksperter frykter at politisk vold i USA vil øke. Trump var trolig målet, og hendelsen kommer i en tid med historisk høy polarisering. USA-eksperter mener sikkerheten rundt presidenten må styrkes, men advarer om at dette kan senke terskelen for mer vold.

USA-ekspert om skytingen på Trump-middag:USA florerer av våpen og terskelen for politisk vold har blitt lavere. USAs president har trolig overlevd sitt tredje attentatforsøk denne helga.

Kong Charles besøker USA til tross for skyteepisode: Trump bekrefterKong Charles og dronning Camilla reiser til USA for et statsbesøk, til tross for en nylig skyteepisode. Trump forsikrer at besøket vil finne sted som planlagt.

USA-ekspert advarede mot å rose Trump etter attentatforsøk: «Det er utmattende»USAs president Donald Trump ble utsatt for et attentatforsøk under korrespondentmiddagen i Washington D.C. Norske eksperter diskuterer konsekvensene og Trumps reaksjon på komiker Jimmy Kimmel etter vits om Melania Trump. Eksperter mener Trump blir mer autoritær og at hans handlinger er et paradoks med ytringsfrihet.

Kongefamilien møter utfordringer før kongelig festKronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk, sønnen hennes står tiltalt, og Epstein-saken har satt henne i stormen. Nå skal den norske kongefamilien møte europeiske kongehus under festen for svenske kong Carl Gustaf, en situasjon som er sensitiv etter nylige kontroverser.

Trump kaller Storbritannia USAs nærmeste venn under kongelig besøkUSAs president Donald Trump hyllet Storbritannia som USAs nærmeste venn under et seremoniell besøk av kong Charles og dronning Camilla ved Det hvite hus. Besøket skjer til tross for nylige spenninger mellom Trump og Storbritannia angående USAs politikk overfor Iran.

