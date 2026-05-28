Kongelig hjertebesøk, økonomisk vekst og globale klima‑ og sikkerhetsutfordringer i første kvartal 2026

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette‑Marit besøker dronning Sonja på sykehus, mens SSB melder om rekordhøy BNP på grunn av oljeprissjokk. Samtidig advarer WMO om El Niño‑rekorder og NAV rapporterer en økning i sykefraværet. En tragisk brann i Kenya kaster skygge over de positive tallene.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette‑Marit besøkte dronning Sonja torsdag formiddag på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble innlagt onsdag på grunn av hjerteflimmer og svikt, og skal tilbringe flere dager på observasjon og videre undersøkelser, fremmer kongehuset på sine sider.

På grunn av sykdommen måtte dronning Sonja avlyse et planlagt fylkesbesøk sammen med kong Harald i Vestland, men kongens egen reise fortsatte som avtalt. Besøket fra kronprinsparet ble brukt til å uttrykke støtte og takknemlighet for alt personalet har gjort for dronningens velvære, og de ga en kort tale om viktigheten av god helsehjelp for eldre i samfunnet. Samtidig viser den siste statistikken fra Statistisk sentralbyrå at Norges økonomi har fått et kraftig løft i første kvartal 2026.

Stengingen av Hormuzstredet som følge av krigen i Iran har ført til store prisstigninger på både råolje og naturgass. Disse høyere energiprisene økte landets bruttoprodukt med 6,2 prosent i løpet av de første tre månedene, noe som også ga en handelsbalanseoverskudd på 226 milliarder kroner.

Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet i SSB, påpeker at den positive veksten i fastlands‑Norge skyldes økt aktivitet i både tjenestesektoren og deler av industrien, selv om variasjoner i vannkraftproduksjon og bilsalg har dempet veksten noe sammenlignet med 2025. Dette viser at eksterne sjokk, som konflikter i Midtøsten, kan ha overraskende positive ringvirkninger for norsk økonomi når de påvirker eksportsektoren. I andre deler av verden har klimautfordringene og sosiale problemer også stått i søkelyset.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) har i sin nyeste klimarapport advart om at El Niño‑fenomenet øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede i 2027. De elleve varmeste årene som er registrert globalt har alle ligget etter 2015, og trendene peker mot en fortsatt temperaturøkning. I tillegg rapporterer NAV at sykefraværet i Norge har steget marginalt fra 5,5 til 5,6 prosent fra fjerde kvartal 2025 til første kvartal 2026.

Særlig psykisk relaterte fravær har økt igjen etter en kort periode med nedgang i 2025, noe arbeids‑ og velferdsdirektør Eve V. Bergli beskriver som en ny utfordring i etterkant av pandemien. På den annen side har en tragisk brann i sovesalen på Utumishi Girls Academy i Nakuru‑regionen i Kenya tatt livet av minst femten unge jenter, noe som har rystet både lokalsamfunnet og internasjonale organisasjoner.

Årsaken til brannen er fremdeles ukjent, men brannmannskaper og politi rykket ut i hurtig tempo for å slukke flammene og evakuere de overlevende elevene





