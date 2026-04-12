Kongelige flytter og geopolitiske spenninger: Andrews nye hjem og Trump truer Iran

Prins Andrew flytter til Marsh Farm etter å ha mistet titler, mens spenningen øker mellom USA og Iran etter mislykkede forhandlinger om Hormuzstredet.

Denne uken har det vært flere oppsiktsvekkende hendelser i nyhetene, med fokus på både kongelige intriger og geopolitiske spenninger. En av de mest omtalte sakene gjelder prins Andrew, som nå har flyttet inn på Marsh Farm, en eiendom finansiert av broren, kong Charles. Dette kommer etter en rekke hendelser knyttet til hans forhold til den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein .

Samtidig eskalerer spenningen mellom USA og Iran, etter et mislykket møte i Islamabad, der tidligere president Donald Trump har kommet med sterke uttalelser og trusler om blokade av Hormuzstredet. Prins Andrews nye bolig, Marsh Farm, er en del av Sandringham-eiendommen i Norfolk. Flyttingen kommer etter at han har bodd i Royal Lodge i over 20 år. I 2022 ble han fratatt sine militære titler og beskyttelser, og i oktober 2025 ga han fra seg resten av sine titler, inkludert hertug av York. Avgjørelsen om å flytte fra Royal Lodge kom etter økt press på kongefamilien, som følge av rapporter om Andrews forhold til Epstein. Andrews ekskone, Sarah Ferguson, må også flytte. Prins Andrew ble arrestert i sitt midlertidige hjem i Sandringham 19. februar 2026. Kong Charles uttalte at loven må gå sin gang, med støtte fra prins William og prinsesse Kate. En nabo uttalte at Andrew burde gå i eksil for å skåne alle for ubehaget. Saken mellom Andrew og Epstein har vært langvarig og kontroversiell. Giuffre hevdet at hun ble sendt av Epstein til Andrew tre ganger da hun var 17 år gammel. I 2022 inngikk Giuffre et økonomisk forlik med Andrew, men beløpet ble ikke offentliggjort. Disse hendelsene har ført til et betydelig tap av offentlig tillit og endringer i hans kongelige status. Samtidig med disse kongelige problemene, har den geopolitiske situasjonen mellom USA og Iran forverret seg. Etter mislykkede forhandlinger i Islamabad, der USAs visepresident J.D. Vance ledet forhandlingene, har Donald Trump gått hardt ut med trusler og krav. Trump kritiserer Irans håndtering av Hormuzstredet og truer med å blokkere all trafikk. Irans revolusjonsgarde svarte med trusler og hevder å ha full kontroll over Hormuzstredet. Visepresident Vance uttalte at forhandlingene ikke førte til en avtale, og at det var dårlige nyheter for Iran. Trump har også antydet at andre land, inkludert NATO, kan bli involvert i blokaden av Hormuzstredet. Revolusjonsgarden hevder de vil fange fiender i en dødelig malstrøm i Hormuzstredet. Trump uttalte at USA vil blokkere alle skip som går inn eller ut av Hormuzstredet. Forhandlingene mellom USA og Iran varte i nesten 20 timer





