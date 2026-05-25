Kongen drar alene til Vestland

Kongen skal besøke alle kommunene i Vestland og Nord-Norge, og planlegger et besøk i Beiarn kommune i juni.

Donning Sonja måtte avlyse offisielt program i forrige uke på grunn av hjerteflimmer, men ble friskmeldt til vestlandsturen etter få dager. Søndag kom derimot kontrabeskjeden – dronningen er sykmeldt i én uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt.

– Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, opplyste Slottet i en pressemelding. Kongen må dermed dra alene på det som kommer til å bli en historisk tur: Etter å ha besøkt Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll vil han ha vært på offisielt besøk i alle kommunene i Vestland. Legger man til at kongeparet planlegger et besøk i Beiarn kommune i juni, så vil kongen også ha besøkt alle kommunene i Nord-Norge.

Da er det bare fire kommuner igjen før kongen har besøkt alle kommunene i landet: Nissedal og Siljan i Telemark og Rindal og Høylandet i Trøndelag. Reisen foregår med kongeskipet Norge. Her fra fjorårets fylkestur i Troms. Foto: Cornelius Poppe (NTB) Besøker «kongelig» grunnKongen skal bo og reise med kongeskipet Norge under turen til Vestland.

Ferden starter på historisk grunn i Etne kommune tirsdag formiddag og kommer tett på en sentral del av den norske kongehistorien. Kongen skal nemlig besøke Stødle kyrkje, som Erling Skakke etter sigende var med på å bygge på 1100-tallet. Her lå også maktsenteret for hans ætt. Etter kirkebesøket blir det som seg hør og bør folkefest, underholdningsinnslag og taler på Skakketorget i Etne.

Onsdag fortsetter turen til to nye kommuner i Vestland: Samnanger og Vaksdal. I Samnanger kommer kongen inn med sjalupp fra kongeskipet på formiddagen og skal rett på folkefest i parken på Bjørkheim. Velkjente strikkegenserePå ettermiddagen onsdag står Vaksdal kommune for tur. Der får kongen gjensyn med et kjært plagg han har båret stolt ved flere anledninger.

I kommunen ligger nemlig strikkeplagg-produsenten Dale of Norway, som i en årrekke har produsert offisielle norske VM- og OL-gensere. Disse genserne har kongefamilien ved en rekke anledninger har hatt på seg og latt seg avbilde i. Dale of Norway er også representert under folkefesten i kommunen, der det blir en rekke underholdningsbidrag. Torsdag avsluttes turen i Askvoll kommune.

Der blir det kaifest etter ankomst og et besøk på Askvoll Sjømat og Delikatesser. Det er også planlagt et pressemøte der kongen tar spørsmål fra pressen før reisen rundes av





