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Kongeparet besøkte Beiarn i Nordland

Politikk News

Kongeparet besøkte Beiarn i Nordland
Kong HaraldDronning SonjaBeiarn
📆6/9/2026 2:52 PM
📰Nettavisen
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Kong Harald og dronning Sonja har nå besøkt nesten alle kommuner i Norge og mangler bare fire kommuner å besøke. Under besøket i Beiarn møtte kongeparet pressen og svarte på flere spørsmål. Dronning Sonja pekte på at situasjonen rundt kongehuset er alvorlig.

Kongeparet besøkte Beiarn i Nordland i disse dager. Kong Harald og dronning Sonja har nå besøkt nesten alle kommuner i Norge og mangler bare fire kommuner å besøke.

Under besøket i Beiarn møtte kongeparet pressen og svarte på flere spørsmål. Dronning Sonja pekte på at situasjonen rundt kongehuset er alvorlig, særlig etter at det ble kjent at kronprinsessen er satt på liste for lungetransplantasjon. Kong Harald sa at støtten de har mottatt i det siste, er noe de setter pris på. Under besøket i Beiarn fikk kongen monogrammet sitt risset inn i kongebautaen fra 1874 ved Saltstraumen i Bodø, som den fjerde monarken i rekken.

Kongeparet har nå besøkt nesten alle kommuner i Norge og mangler bare fire kommuner å besøke

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Kong Harald Dronning Sonja Beiarn Nordland Kongehuset

 

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