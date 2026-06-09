Kong og dronning gir innspill om kronprinsessens sykdom og beskjedereg på Rikshospitalet, og samtidig kongeparet besøker Beidarn og planlegger å besøke flere norske kommuner

Tirsdagen startet med et raskt stopp i Saltstraumen, hvor kongen avduket sitt monogram på en stor bautastein. Turen fortsatte deretter til Beiarn, men kongekonserten var preget av en alvorlig situasjon.

Dronning Sonja stilte til presse og uttalte at situasjonen er alvorlig, samtidig som hun ga uttrykk for takknemlighet over at Mette-Marit hadde det bra på fjellsiden. I et intervju med pressen ble også spørsmålet om kronprinsesse Ingrid Alexandra skulle ta en større rolle i kongehuset i fremtiden. Kongen svarte at de ennå ikke har funnet tidspunktet, men at hun håper kronprinsessen får fullføre studiene før hun eventuelt træder inn i flere offentlige oppgaver.

Kronprinsessen lider av lungefibrose, noe som gjør hennes helsetilstand extra utfordrende. Medisinske eksperter ved Rikshospitalet har pekt ut at hun er vurdert for lungetransplantasjon så snart som mulig. Lungeoperasjonen er livsgjenopplivende, men at forsinkelse kan være livstruende for henne. Ifølge overlege Are Holm har kronprinsessen bare ett til to år på et uforsterket grunnlag.

Sekukets bemærkning på presskonferansen understrekede at bruken av slike operasjonsalternativer vil kunne redde mange liv. Etter beskjeden i Beiarn gjenstår det bare fire kommuner i Norge som kongekonserten ennå ikke har besøkt. Nissedal og Siljan i Telemark, samt Rindal og Høylandet i Trøndelag, venter på deres første offisielle besøk. Deres manglende besøk er et tegn på hvordan kongeparet legger ut sin reiserute i tråd med ur lange tradisjon for å pleie lokalsamfunn.

Samlet sett viser kongeparet pågående dedikasjon til både offentlige og private interesser, samtidig som kronprinsessen må takle alvorlige helsemessige utfordringer. Med ny hensikt rundt kronprinsessen sin fremtidige rolle i det norske kongehuset har både kongen og dronning Sonja vist en veloverveid holdning og respekt for de praktiske forutsetningene og helsetilstanden som i dag påvirker denne ungkronprinsessen.

Denne hendelsen demonstrerer i første runde hvordan kongehuset samhandler med medisinske fagfolk, offentligheten og det norske fellesskapet i en tid hvor både nasjonale og personlige forhold deles med stor alvor og respekt





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