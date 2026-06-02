Kongo-Chile-kampen avlyst i spanjolstad på grunn av ebola

En fotballkamp mellom Kongo og Chile i La Linea de la Concepcion er blitt avlyst etter beslutning fra borgermesteren på grunn av helsefarer knyttet til ebola-utbruddet. Laget har allerede måttet forlate hjemlandet for å trene i Belgia og møtte amerikanernes strenge reiserestriksjoner.

Borgermester Juan Franco i La Linea de la Concepcion i Sør-Spania har signert et dekret som forbyr fotballkampen mellom Kongo og Chile . Årsaken er en forholdsregel etter anbefalinger fra helsevesenet i Andalucia.

Byen, som ligger rett ved grensen til Gibraltar og har 65.000 innbyggere, har fått råd fra sine helsemyndigheter om å avlyse kampen. Bypolitiet har fått i oppdrag å håndheve forbudet. I en rapport frarådet helsemyndighetene kategorisk å gjennomføre kampen på grunn av den potensielle helsesituasjonen. Dette skyldes blant annet at Kongos landslag har måttet avlyse sin VM-oppkjøringsleir i hjemlandet på grunn av ebola-utbruddet og i stedet har valgt å trene i Belgia.

Amerikanske myndigheter har også innført krav om 21 dagers isolasjon for laget før de kan reise inn i USA, der de skal ha base i Houston og åpner VM-sluttspillet 17. juni mot Portugal. Kongo er klar for sitt første VM-sluttspill siden opptredenen under navnet Zaire i 1974 og skal møte Danmark i Liège onsdag





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