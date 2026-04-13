Kongressrepresentant Eric Swalwell trekker seg etter anklager om seksuell trakassering og overgrep

Representanten Eric Swalwell fra California trekker seg fra Kongressen etter anklager om seksuell trakassering, seksuelle overgrep og voldtekt. Også republikanske Tony Gonzales trekker seg etter etiske problemer.

Hør på saken. Representanten Eric Swalwell fra California trekker seg fra Kongressen etter en rekke alvorlige anklager. Anklagene inkluderer seksuell trakassering , seksuelle overgrep og et tilfelle av voldtekt, som har ført til et dramatisk skifte i den politiske landskapet. Mandag kveld annonserte den demokratiske politikeren på X, tidligere kjent som Twitter, at han forlater vervet sitt i Representantenes hus. Denne avgjørelsen kom kort tid etter at han avsluttet valgkampen for å bli guvernør i California, noe som indikerer en brå vending i hans politiske karriere. 'Samtidig må jeg ta ansvar og eierskap for de feilene jeg faktisk har begått,' skriver Swalwell i sin uttalelse, uten å spesifisere hvilke feil han refererer til. Dette har ført til spekulasjoner og forvirring, da han tilsynelatende innrømmer ansvar, men uten å gi detaljer om anklagene som har ført til hans avgang.

Anklagene mot Swalwell ble først offentliggjort fredag, da San Francisco Chronicle rapporterte at en tidligere ansatt anklaget ham for seksuelle overgrep. Senere samme dag avslørte CNN at totalt fire kvinner anklager politikeren for seksuell trakassering. En av kvinnene, som jobbet for Swalwell i nesten to år, hevder at hun hadde et seksuelt forhold til ham mens han var sjefen hennes. Hun anklager ham for å ha forgrepet seg på henne to ganger da hun var for beruset til å samtykke, ifølge norske kilder. En annen tidligere ansatt anklager ham for voldtekt, ifølge CNN. Disse påstandene har skapt sjokkbølger i politiske kretser og har ført til umiddelbare reaksjoner. Swalwell tar sterkt avstand fra det han kaller 'alvorlige' og 'falske' anklager i sin uttalelse på X. Men anklagene har likevel ført til at demokratiske allierte og ansatte har forlatt ham i hopetall. Søndag ba lederen for Demokratenes kvinnegruppe i Kongressen, Teresa Leger Fernandez, Swalwell om å trekke seg fra stillingen, noe som understreker alvoret i situasjonen og den politiske isolasjonen han har opplevd.

Flere representanter, inkludert Byron Donalds, har offentlig uttalt at de vil stemme for å kaste Swalwell ut av Representantenes hus. Denne holdningen speiler den voksende misnøyen og fordømmelsen av Swalwells handlinger. I sin uttalelse skriver Swalwell at han er kjent med et forsøk på å fremme en 'umiddelbar avstemning om å ekskludere meg og andre medlemmer'. Samtidig kunngjorde den republikanske kongressrepresentanten Tony Gonzales fra Texas mandag at han trekker seg fra kongressen. Beslutningen kommer bare dager før han kunne blitt den syvende representanten i historien som blir kastet ut av Representantenes hus. Gonzales har vært under etterforskning av Husets etikkomité for et forhold til en tidligere ansatt ved kontoret hans. Gonzales hadde erkjent en affære med vedkommende, noe som var et brudd på Husets regler. Den tidligere ansatte tok senere livet sitt, ifølge CNN. Denne saken har også skapt stor oppmerksomhet og har ført til en splittelse i det republikanske partiet. Samtidig ble det internt arbeidet med en plan om å fremme separate avstemninger for å kaste ut både Gonzales og den allerede nevnte demokratiske kongressrepresentanten Eric Swalwell. Hendelsene reflekterer en dyptgripende krise i tilliten til politikerne og en økende bekymring for seksuell trakassering og overgrep i politikken.





