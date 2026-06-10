Kongsberg Gruppen legger frem nye finansielle mål

Kongsberg Gruppen har onsdag kapitalmarkedsdag og legger frem nye finansielle mål. Selskapet har et mål om å omsette for 100 milliarder kroner i 2029 og 150 milliarder i 2033. Analytikere er for det meste positive til Kongsberg-aksjen.

Kongsberg Gruppen har onsdag kapitalmarkedsdag, der det nå rendyrkede forsvarskonsernet legger frem nye finansielle mål . I 2029 har selskapet nå et mål om å omsette for 100 milliarder kroner og 150 milliarder i 2033.

Erik Lie, sjef i Kongsberg, sier at selskapet er godt posisjonert til å møte forventet vekst og vokse raskere enn den generelle veksten i forsvarsindustrien. Han understreker at produktporteføljen er tilpasset fremtidige behov og at selskapet har kapasitet til å møte etterspørselen. Etter at selskapet har vokst kraftig og inntektene og ordreboken har økt, har det maritime området blitt skilt ut og er nå notert separat på Oslo Børs.

Analytikere er for det meste positive til Kongsberg-aksjen, og syv anbefaler kjøp, mens to anbefaler å holde og en anbefaler å selg. Kongsberg Gruppen har steget rundt 50 prosent på Oslo Børs så langt i år og har en markedsverdi på rundt 280 milliarder kroner





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kongsberg Gruppen Kapitalmarkedsdag Forsvarskonsernet Finansielle Mål Analytikere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Analytiker spår stor oppside for Kongsberg Gruppen - flere nyheterEn analytiker regner med stor aksjeoppside for Kongsberg Gruppen. I tillegg blir Evy Glørstad ny konsernsjef i Enova, Aker BP øker sin andel i Johan Sverdrup, Bohus børsnoteres, og Bravida får milliardkontrakt for datasenter.

Read more »

SpaceX-notering: Kraftig overtegnet – flere ordrer på 100 mrd.SpaceX-emisjonen er kraftig overtegnet før fredagens notering, med flere store ordrer fra det institusjonelle miljøet.

Read more »

Bjørn på bytur stenger nesten 100 skoler i JapanEn bjørn på rundt 100 kilo skaper nå hodebry i den japanske byen Utsunomiya.

Read more »

Analytiker tror Kongsberg Maritime skal opp 10 prosent i dagKongsberg Maritime stiger etter å ha lagt frem sine vekstmål.

Read more »