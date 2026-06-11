Kongsberg-Gruppen: Rask vekst de neste fem årene

Den norske våpenprodusenten Kongsberg-Gruppen tror på rask vekst de neste fem årene. Administrerende direktør Erik Lie sier at selskapet skal vokse kraftig fremover, med målet om å omsette for 100 milliarder kroner i 2029 og 150 milliarder kroner i 2033.

Den norske våpenprodusenten Kongsberg-Gruppen tror på rask vekst de neste fem årene. Administrerende direktør Erik Lie sier at selskapet skal vokse kraftig fremover, med målet om å omsette for 100 milliarder kroner i 2029 og 150 milliarder kroner i 2033.

Kongsberg skriver at de forventer høy etterspørsel etter luftvern, missiler og ubemannede våpenstasjoner, inkludert anti-dronesystemer. Selskapet har en dokumentert evne til å skalere opp produksjonen og rekrutterer ansatte. Kongsberg mener de også er godt posisjonert til å vokse i fremvoksende forsvarssegmenter, som undervannsoperasjoner og romfart for forsvar. Ved forrige kapitalmarkedsdag i juni 2024, da konsernet besto av en forsvars- og maritim del, var ambisjonen at inntektene skulle stige til 120 milliarder kroner i 2033.

Kongsberg Maritime er nå skilt ut som eget selskap og ble notert på børs i april i år





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