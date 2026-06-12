Kongsberg Gruppen satser på femdobling av omsetningen innen 2033 - vil vokse raskere enn resten av bransjen

Kongsberg Gruppens administrerende direktør Erik Lie kunngjorde på kapitalmarkedsdagen at selskapet skal nå 100 milliarder kroner i omsetning i 2029 og 150 milliarder i 2033, med særlig fokus på luftvern, missiler, ubemannede systemer, undervannsoperasjoner og romfart for forsvar.

Den norske våpenprodusenten Kongsberg Gruppen har satt tydelige mål for en kraftig vekst de neste fem til ti årene, og lederen Erik Lie understreket dette under åpningen av det nye vedlikeholdsdepotet for F{‑}35 på Rygge flystasjon i fjor.

På dagens kapitalmarkedsdag presenterte selskapet en ambisiøs strategi som skal lede dem til en omsetning på rundt 100 milliarder kroner i 2029 og ytterligere 150 milliarder 12. Denne målsettingen tilsvarer nesten en femdobling fra de 33 milliarder kronene som ble fakturert i 2025. Lie forklarte at Kongsberg er godt rustet til å overgå den generelle veksten i den globale forsvarsindustrien ved å satse på høy etterspørsel innen luftvern, missiler, ubemannede våpensystemer og anti‑drone‑teknologi.

Selskapet har dokumentert evne til å skalere opp produksjonen gjennom målrettet investering i produksjonskapasitet, etablering av robuste leverandørkjeder og aktiv rekruttering av kompetente medarbeidere. Videre pekes det på nye markedssegmenter hvor Kongsberg ser store muligheter, spesielt innen undervannsoperasjoner og romfartsrelaterte forsvarsløsninger. Dette følger av en omstrukturering der Kongsberg Maritime ble spunnet av som et eget børsnotert selskap i april i år.

Etter den siste omorganiseringen har konsernet en ordrereserve på cirka 152 milliarder kroner per utgangen av første kvartal, en buffer som gir betydelig handlingsrom for videre investeringer og produktutvidelser. I juni 2024 ble det under en tidligere kapitalmarkedsdag presentert en målsetning om inntekter på 120 milliarder kroner i 2033, men den nye planen reviderer dette tallet oppover og legger til en årlig vekst på rundt ti prosent for de neste fem årene.

Den tilpassede strategien reflekterer både den forventede økningen i internasjonale forsvarsbudsjetter og Kongsbergs satsing på høyteknologiske løsninger som droner, autonome undervannsfartøy og rombaserte sensornettverk. Ledelsen er overbevist om at den kombinerte styrken i produktporteføljen og en fleksibel, skalérbar produksjonsmodell vil sikre selskapets posisjon som en av de ledende aktørene i den globale forsvarssektoren





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