Kongsberg Satellite Services ilagt 1,5 millioner kroner i gebyr for ulovlig satellittkommunikasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gitt Kongsberg Satellite Services (KSAT) et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner for ulovlig satellittkommunikasjon fra Svalbard og Antarktis. KSAT kommuniserte med fem satellitter uten tillatelse over flere måneder, noe som er et brudd på regelverket.

Selskapet har rundt 300 bakkestasjoner fordelt på 28 lokasjoner globalt, og deres virksomhet innebærer mottak og videresending av data og bilder fra satellitter til deres eiere. Nkom understreker alvoret i situasjonen, spesielt siden det dreier seg om gjentatte overtredelser over flere måneder. Avdelingsdirektør i Nkom, Espen Slette, uttalte i en pressemelding at det er alvorlig at KSAT ved flere anledninger har kommunisert med satellitter uten tillatelse. Dette har resultert i et varslet høyt overtredelsesgebyr. Det er verdt å merke seg at KSAT tidligere, i desember i fjor, ble ilagt et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner for lignende ulovlig kommunikasjon med en satellitt fra jordstasjonen på Svalbard. Det nye og betydelig høyere gebyret er knyttet til at selskapet over flere måneder har hatt kontakt med totalt fem satellitter uten gyldig tillatelse, som opplyst av Nkom. Mali A. Arnstad, kommunikasjonsrådgiver i KSAT, har bekreftet mottakelsen av varselet om gebyret. Hun forklarte at varselet gjelder forhold fra en periode der selskapets interne prosesser ikke var tilstrekkelige til å sikre nødvendig lisensiering før satellittkommunikasjon fant sted. KSAT tar varselet på største alvor og opplyser at de over tid har jobbet med å tilpasse og forbedre rutiner og systemer i tett dialog med Nkom, som en naturlig konsekvens av økt satellittaktivitet. Selskapet har gjennomgått sine interne rutiner, samt rutiner hos relaterte tredjeparter. Ytterligere tiltak var allerede iverksatt før tilsynet ble gjennomført, men disse var ennå ikke fullt ut implementert. Arnstad understreket også at lisensene i etterkant har blitt godkjent av Nkom, og at selskapet vil fremlegge sine innspill innen fristen før et endelig vedtak fattes. Hendelsene ble oppdaget under Nkom sitt tilsyn ved TrollSat og SvalSat i november 2025. Kommunikasjon med satellitter uten tillatelse strider mot forskriftene som regulerer bruk av jordstasjoner i Arktis og på Svalbard. Slette fremhevet viktigheten av regeloverholdelse for å opprettholde tilliten mellom myndigheter og aktører, samt mellom norske og utenlandske myndigheter





