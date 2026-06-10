Kongsberggruppen: Fokusert selskap med vekst i fremvoksende forsvarssegmenter

Kongsberggruppen har endret seg mye siden kapitalmarkedsdagen i 2024, ifølge konsernsjefen Eirik Lie. Aksjene til Kongsberggrupen har steget kraftig og forventes å fortsette å stige utover dagen i forbindelse med kapitalmarkedsdagen. Omsetningen vil øke med 33 milliarder kroner i 2025 til 100 milliarder kroner i 2029 og 150 milliarder kroner i 2033. Det melder selskapet i en pressemelding. Eirik Lie understreker at Kongsberg er et mer fokusert selskap og at de er godt posisjonert til å vokse i fremvoksende forsvarssegmenter. "Etterspørselen etter luftvern, missiler og ubemannede våpenstasjoner, inkludert antidronesystemer, forventes å være høy. Samtidig er Kongsberg godt posisjonert til å vokse i undervannsoperasjoner og romfart for forsvar," heter det i meldingen. Kongsbergs produkter og løsninger utgjør en forskjell når land investerer for å beskytte folk og kritisk infrastruktur. Kongsberg er godt posisjonert til å møte forventet vekst og vokse raskere enn den generelle veksten i forsvarsindustrien, sier Lie.

Kongsberggruppen har endret seg mye siden kapitalmarkedsdagen i 2024, ifølge konsernsjefen Eirik Lie . Aksjene til Kongsberggrupen har steget kraftig og forventes å fortsette å stige utover dagen i forbindelse med kapitalmarkedsdagen.

Omsetningen vil øke med 33 milliarder kroner i 2025 til 100 milliarder kroner i 2029 og 150 milliarder kroner i 2033. Det melder selskapet i en pressemelding. Eirik Lie understreker at Kongsberg er et mer fokusert selskap og at de er godt posisjonert til å vokse i fremvoksende forsvarssegmenter.

"Etterspørselen etter luftvern, missiler og ubemannede våpenstasjoner, inkludert antidronesystemer, forventes å være høy. Samtidig er Kongsberg godt posisjonert til å vokse i undervannsoperasjoner og romfart for forsvar," heter det i meldingen. Kongsbergs produkter og løsninger utgjør en forskjell når land investerer for å beskytte folk og kritisk infrastruktur. Kongsberg er godt posisjonert til å møte forventet vekst og vokse raskere enn den generelle veksten i forsvarsindustrien, sier Lie





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