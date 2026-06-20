Konkurs i ambisiøst trykkeri: Gigantsatsing endte i økonomisk kollaps

Et drømmeprojekt som skulle revolusjonere norsk bokproduksjon kollapset etter bare et år. Merkur Grafisk og Make! graphics slås konkurs med en samlet gjeld på 186 millioner kroner, mens selskapenes reelle verdi er anslått til under 20 millioner. 155 ansater mister jobben.

Det skulle bli Norges råeste og mest bærekraft ige trykkeri. I 2025 flyttet bedriften inn i et 11500 kvadratmeter stort spesialtilpasset bygg på Langhus. Med verdens raskeste trykkmaskin på plass, omtalte ledelsen gigantsatsingen som sin egen "månelanding".

Målet var ambisiøst: De skulle hente bokproduksjonen hjem fra utlandet. Nå, bare ett år senere, er eventyret over. Fredag 19. juni 2026 ble begge selskapene slått konkurs i Follo og Nordre Østfold tingrett. Enorm gjeld.

Tallene fra skifteretten maler et mørkt bilde av den økonomiske situasjonen. Merkur Grafisk har oppgitt at de har en samlet gjeld på 141 millioner kroner, mens verdiene i selskapet kun er anslått til 14 millioner. For søsterselskapet Make! graphics er gjelden på 45 millioner kroner, med knappe 3 millioner i anslåtte verdier - til sammen 186 millioner. Til sammen har de to selskapene 155 ansatte - 89 i Merkur og 66 i Make! graphics.

Disse mister nå arbeidsplassen sin. Kjetil Sjøeng hadde klokkertro på fremtiden til Merkur Grafisk. Dessverre måtte de stenge dørene for godt. I en pressemelding forklarer styret at kassen rett og slett er tom.

De peker på et marked preget av redusert etterspørsel og økte kostnader. - Til tross for gjennomførte tiltak for å forbedre lønnsomheten, har selskapene ikke lykkes med å sikre nødvendig finansiering og likviditet, skriver styret i pressemeldingen. All ordinær drift er stanset med umiddelbar virkning. - Vi ønsker å rette en varm takk til våre ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere for mange års godt samarbeid og tillit.

Vi beklager dypt de ulemper og konsekvenser denne situasjonen medfører for alle berørte parter, avslutter styret. Konkursen rammer også bedriftens virksomhet i Kristiansand og Sandnes. For de som har fulgt med, kommer kanskje ikke konkursen som et lyn fra klar himmel. Problemene startet kort tid etter at snoren ble klippet.

Allerede i november 2025, få måneder etter innflyttingen, måtte bedriften permittere 27 ansatte fordi de forventet ordretørke. Regnskapet for 2024 viste også blodrøde tall, med et underskudd på over 9 millioner kroner. Våren 2026 begynte problemene å bli akutte, og flere inkassosaker ble registrert på selskapet. Nå tar advokat Håvar Wiik over som bostyrer.

Han får oppgaven med å rydde opp i restene av det som skulle bli Norges store trykkeri-stolthet





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Konkurs Trykkeri Merkur Grafisk Make! Graphics Bærekraft

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