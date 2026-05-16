Konnestad er en pølseleks - og en gravferdsbyrå-eier

Konnestad er en pølseleks som elsker wienerbrød, og han har spist over 40.000 av de 60.000 pølsene han har fått i seg. Han mener at gode pølser må opplevast, og han har en favoritt-tema - pølsene. Konnestad er også en gravferdsbyrå-eier og har en positiv holdning til sin egen helse, selv om han har spist pølser hver dag. Inger Morterud, som jobber i pølsebua Nottos kiosk, er glad i Konnestad og mener at han har ansvar for sin egen helse.

Konnestad er mer enn klar for feiring av nasjonaldagen. Og du trenger ikke å være kviss-ekspert for å gjette hva som står på menyen: Wienerpølser - med løk og ketsjup.

- Er det en spesiell bensinstasjon eller pølsekiosk du foretrekker, eller koker du pølsene selv? - Nei, det er nok Nottos pølsekiosk i Grimstad som er stamstaden. Der har jeg nok spist rundt 40.000 av de 60.000 pølsene jeg har fått i meg, svarer Konnestad mens han ler blidt med en røyst som også er å høre i det lokale kormiljøet i Agder. Til daglig driver frolendingen en gravferdsbyrå.

Men tema før nasjonaldagen er altså pølser. Det er egentlig Tore sitt favoritt-tema - og selvfølgelig favorittmat. - Jeg liker best wienerbrød. Fem av seks pølsene jeg har spist - er nok wiener, sier Konnestad, som er kjent for å spise fort.

I 1984 kom han inn i Guinness rekordbok etter å ha spist 23 pølser på tre minutter. - Pølser må opplevastNo nøyer han seg med syv pølser daglig. Men da med pølsestek, gjerne en miks av sprøsteikt og rå løk - og ketsjup. - Hva er så godt med disse pølsene?

- Nei, det er vel både smaken, synet av dem og konsistensen. Hele pakken, egentlig. Gode pølser må opplevast, rett og slett. Og du bør høre lyden av en «knekk» når du setter tennene i dem, svarer Tore - og legger raskt til at noen kan være for bløt.

- Hvorfor er wienerbrød så populært på 17. mai, tror du? - Det er lettvint, ikke minst for alle fremmedspråklige og foreldrene som skal selge mat på 17. mai. Og så er det verdens beste mat. Les også: Slik unngår du at pølsene sprekk - Denne menyen står ikke på Helsedirektoratets kostholdsråd, Konnestad?

- Nei, men for meg er det rene helsekosten. Jeg er aldri syk og vekker meg fra jobben, insisterer han. Hva med vekta? - Kan jeg spørre om dette pølseinntaket har gjort utslag på vekta din?

- Vekta gikk opp en tid, men årsaken var at jeg sluttet å røyke, analyserer Tore Konnestad. Han vil fortsette å spise pølser hver dag - og holde pølsestatistikk oppdatert, noe han har regnet seg tilbake til fra da han som tolvåring begynte med pølsereisen sin for alvor. Inger Morterud (63) i pølsebua Nottos kiosk, er glad i Konnestad på ekte. - Det er veldig hyggelig at han er så glad i pølser.

Vi ser han ofte her, sier Morterud med varme i røysa. Hun mener likevel at hun ikke kan gå rundt å engste seg for helsa til superkunden. - Toler vel litt til - Jeg tenker at han har ansvar for sin egen helse. Toler han så mye pølser som han har fått i seg til nå, så toler han vel litt til, sier Morterud.

Hun skildrer et typisk eksempel fra en vanlig dag da pølseleksen ville ha det faste: - Som regel kommer han og skal ha tre pølser i ett brød. Så skal han ha to i ett brød. Etter det vil han gjerne ha «dessert», det vil si to til i ett brød. En gang sa han at han måtte stenge - siden det bare var en halvtime til middag hjemme





